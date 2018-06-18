Türkiye'ye vizesiz Avrupa için 6 kriter kaldı Ama Ankara çoğuna yanaşmıyor...





Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Ankara’nın vize muafiyeti için karşılanması gereken 72 kriterden karşılanmayan 7’si için Ankara’nın şubatta Brüksel’e ilettiği öneriler temelinde 31 Mayıs’ta yapılan teknik görüşmenin detaylarına ulaşan Hürriyet, kriterlerden 6 tanesinin karşılanmadığını yazdı.

Güven Özalp'in haberine göre, kalan kriterler şöyle:







Terörle mücadele mevzuatı: Bu alanla ilgili kriteri karşılamak için Türkiye’nin 7 Şubat’ta ilettiği öneriler AB kanadının beklentilerini tam olarak karşılamıyor. AB, Terörle Mücadele Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırma ve tutuklamayla ilgili ilave değişiklik talep etti. Türkiye ve AB arasındaki en tartışmalı konu bu madde.

Kişisel verilerin korunması: İlgili kanuna ilişkin Türkiye’den yapılan öneriler olumlu karşılandı. Olağanüstü hal bu kriterin karşılanması açısından sorun olmayı sürdürüyor.

Cezai konularda adli işbirliği: Bu kritere ilişkin tam anlamıyla çözüm bulunabilmiş değil. Sorunun odağında Kıbrıs'ın Türkiye tarafından tanınmaması ve şu aşamada mevcut politikasında değişiklik sinyali vermemesi yer alıyor. AB, Türkiye’nin Kıbrıs ile doğrudan muhatap olmadan işbirliğini sağlaması için yöntem arıyor.

Europol ile anlaşma: AB heyeti, anlaşmanın imzalanması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği tezini işledi.



Yolsuzlukla mücadele: AB kanadı bu kritere ilişkin pratik adımlar üzerine yoğunlaştı. Türkiye’den TBMM Üyeliği Etik Kanunu teklifinin son durumu hakkında bilgi talep edildi.

Geri kabul anlaşması: Ankara, Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması’nın, vize muafiyetiyle birlikte uygulanacağını bildirilmişti. AB, ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında da sıkıntılar olduğu görüşünde. Türkiye’nin Yunanistan ile ikili protokolü askıya alması yeni bir sorun oluşturma riski içeriyor.

Biyometrik pasaportlar: AB uyumlu yeni nesil pasaportlar konusunda atılan adımlar yeterli bulundu. AB, bu kriterin karşılandığını teyit etti.

Ankara’daki teknik toplantıda taraflar önümüzdeki dönemde teknik çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. AB kanadında, kısa vadede Türkiye’ye yeni bir heyet gönderme planı yok. Buna karşın 24 Haziran seçimlerinin ardından Ankara’dan Brüksel’e bazı heyetlerin gönderilmesi ihtimal dahilinde. Bazı üye ülkelerin olumsuz yaklaşımlarının sürmesi nedeniyle AB Komisyonu, bir sonraki değerlendirmesini sadece karşılanmayan kriterler üzerinden değil tüm kriterler üzerinden yapma hazırlığında.