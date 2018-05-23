Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye uyarı.... Merkez Bankası haziranı beklerse dolar 6 TL'yi bulur.... /23 Mayıs 2018 12:14

Türkiye'ye uyarı.... Merkez Bankası haziranı beklerse dolar 6 TL'yi bulur....

Commerzbank'ın analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında salı günü geldiği rekor düşük seviyelerin ardından yayınladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen TCMB'nin 'yaşam belirtisi göstermediğini' belirtti. Analiste göre TCMB 7 Haziran'daki PPK toplantısına kadar adım atmazsa dolar 6 lirayı bulabilir.

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Bloomberg HT'nin rapordan aktardığına göre Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırmak için 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bekleme gibi bir seçeneğinin dahi olmadığı görüşünde. 

Analist Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir. 

Commerzbank analisti, Merkez Bankası'nın faiz artışı için haziranı beklemesinin, söz konusu seviyeyi tahminen 6 lirayı çekebileceği yönünde görüş bildirdi. 
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