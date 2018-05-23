Türkiye'ye uyarı.... Merkez Bankası haziranı beklerse dolar 6 TL'yi bulur....

Bloomberg HT'nin rapordan aktardığına göre Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırmak için 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bekleme gibi bir seçeneğinin dahi olmadığı görüşünde.





Analist Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir.





Commerzbank analisti, Merkez Bankası'nın faiz artışı için haziranı beklemesinin, söz konusu seviyeyi tahminen 6 lirayı çekebileceği yönünde görüş bildirdi.