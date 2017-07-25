Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'ye uçmaya korkan pilot yüzünden uçuş iptal edildi' /25 Temmuz 2017 15:11

'Türkiye'ye uçmaya korkan pilot yüzünden uçuş iptal edildi'

Almanya'nın Stuttgart şehrinden Ankara'ya geçen cumartesi yapılacak uçuşun, ‘pilot Türkiye'ye uçmaya korktuğu için' iptal edildiği öne sürüldü.

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Deutsche Welle'nin haberine göre Eurowings'in geçen cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Stuttgart-Ankara uçuşunun, ‘pilot Türkiye'ye uçmaktan korktuğu' için iptal edildiğine dair bir iddia ortaya atıldı.

Facebook'tan paylaşılan fotoğraflarda, uçuşlarının iptal edildiğini öğrenen ‘kızgın' yolcular ve bölgeye çağrılan polisler görüldü.


EUROWINGS: PİLOTUN ANİ HASTALIĞINDAN KAYNAKLANDI

Havayollarından yapılan resmi açıklamada uçuşun, bir mürettebatın ‘ani hastalığı' yüzünden iptal edildiği belirtildi: "Eurowings'in 4U2904 uçuşu, pilotlardan birinin hasta olduğunu söylemesi üzerine iptal edildi. Kısa bir süre kala haber verildiği için, maalesef bu uçuş için yeni bir pilotla değişiklik yapılamadı."

Öte yandan şirket, bu ay 55 kez Türkiye'ye uçtuğunu ve cumartesi günkü olayın bu süreçteki tek iptal olduğunu kaydetti.

Fakat olaydan etkilenen kişiler konuyla ilgili farklı açıklamalarda bulundu.

Yolculardan birinin ağabeyi, havayolu şirketi yetkilisinin, pilotun ‘siyasi endişelerinden' dolayı uçuşun iptal olduğunu söylediğini anlattı.

Başka bir yolcu ise Alman ARD kanalına, kendisine de aynı sebebin sunulduğunu belirtti.
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