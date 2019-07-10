Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye'ye karşılık verilmesi kaçınılmaz olur" /10 Temmuz 2019 21:56

"Türkiye'ye karşılık verilmesi kaçınılmaz olur"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 'Türkiye'nin gerilimi artırmayı sürdürmesi ve Kıbrıs'ın egemenliğine meydan okuması AB'nin karşılık vermesine yol açar' dedi. Bir açıklama da Ermenistan'dan geldi.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs'ın "egemenliğine meydan okuması"na kaçınılmaz olarak karşılık verileceğini belirtti.

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdürme konusundaki iyi niyetimize karşın, Türkiye'nin gerilimi tırmandırmayı sürdürmesi ve üye devletimiz Kıbrıs'ın egemenliğine meydan okuması, AB'nin kaçınılmaz biçimde AB Konseyinde benimsenen tam dayanışma doğrultusunda karşılık vermesine yol açacaktır" dedi.

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Öte yandan AB, ABD, Rusya, Fransa, Yunanistan ve Mısır'dan sonra bir açıklama da Ermenistan'dan geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda sondaj çalışmaları yapma girişiminden derin endişe duyuyoruz" dedi. Açıklamada "Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemleri, bölgede istikrar ve güvenlik için risk oluşturuyor. Kıbrıs ve halkına tam desteğimizi ifade ederken, Türkiye’yi Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sondaj çalışmalarına devam edeceğiz, kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir" açıklaması yapmıştı.

MSB'DEN FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği Yavuz ve Fatih sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine hava ve deniz kuvvetlerinin araçlarının refakat etmesiyle ilgili fotoğraf paylaştı. 

MSB'den yapılan paylaşımda "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.


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