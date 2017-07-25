'Türkiye'ye kaçarsa zaten iş bulamaz'

ABD'de mali yolsuzluklar şüphesiyle Rıza Sarraf ile birlikte tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın kefalet karşılığında serbest kalıp tutuksuz yargılanmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.



Rıza Sarraf davasında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dört aydır tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla kefalet karşılığında serbest bırakılıp tutuksuz olarak yargılanmak için resmi başvuruda bulundu.





Voice of Amerika’da yer alan habere göre, Atilla adına kefalet başvurusunu avukatları, Herrick hukuk firmasından Victor J. Rocco, Thomas E. Thornhill ve Fleming Ruvodlt hukuk firmasından Cathy Flemming yaptı.





Üç avukat tarafından mahkemeye sunulan 34 sayfalık başvuru dilekçesinde, Atilla’nın kaçma riski taşımadığı belirtildi ve ailenin 800 bin dolarlık toplam mal varlığı, kefaletle serbest bırakılması için maddi güvence olarak gösterildi.





Avukatlar, 27 Mart’tan beri tutuklu bulunan Atilla ile ilgili kefalet başvurusunu yaklaşık dört ay sonra yapmalarının gerekçelerini ise müvekkillerinin tutuklu bulunduğu sürenin mahkeme tarafından dikkate alınması ve müvekkillerine yöneltilen suçlamalarla ilgili yaptıkları dikkatli çalışmalar olarak açıkladı.





‘MANHATTAN’DA MÜTEVAZI BİR EV TUTACAK’





Avukatların mahkemeye sunduğu kefalet paketinde, Atilla’nın kefaletle serbest kalması halinde Manhattan’da mahkeme yakınlarında mütevazi bir ev tutacağı, dava sürecinde elektronik prangayla kontrol altında yaşayamaya hazır olduğu ifade edildi.





Atilla’nın kefaletle serbest bırakılması halinde hakkındaki suçlamalarla ilgili avukatlarıyla daha fazla zaman geçirerek kendini daha iyi savunabileceği vurgulandı.





Mahkemeye sunulan kefalet paketinde, Atilla’nın tutuklanmasından bu yana geçen 100 günü aşkın süre içerisinde kendisi ve ailesinin kefaletle serbest kalması için verilecek garantileri bir araya getirmek için her şeyi yaptıkları ifade edildi.





Atilla’nın eşinin Amerikan makamlarına Türkiye’den vize almak için başvuruda bulunduğu, önümüzdeki ay New York’a gelip bir süre müvekkillerine destek olmak için yanında bulunacağı belirtildi.





‘ATİLLA MÜTEVAZI BİR MEMUR’





Ailenin tüm mal varlığının 800 bin dolar tutarında olduğu belirtilerek Atilla’nın kefalet karşılığı serbest kalması halinde tüm varlıklarını güvence olarak sunmaya hazır oldukları vurgulandı.





Müvekkillerinin Halkbank’ın 14 genel müdür yardımcısından biri olduğunun ifade edildiği başvuru dilekçesinde avukatlar Atilla’yı , “Mali açıdan oldukça mütevazı bir durumda. Bu dünyada eşi ve kendisinin sahip olduğu her şeyi mahkemeye kefaletinin karşılığında güvence olarak sunmaya hazır. Şimdiye kadar kendisini üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki oğlu ve eşine adamış, sessiz, istikrarlı ve kusursuz bir hayat yaşayan maaşlı bir devlet memuru” olarak tanımladı.





‘TÜRKİYE’YE KAÇARSA İŞ BULAMAZ’





Atilla’nın avukatları tarafından hazırlanan kefalet paketinde ailenin mal varlığı ve gelirleriyle ilgili bilgilere de yer verildi. Başvurunun kefalet paketiyle ilgili bölümünde: “Atilla’nın eşi de 20 yıldır Halkbank’ta çalışıyor. Atilla’nın vergiler kesildikten sonra aldığı maaş on bin dolara eşit. Ailenin tüm mal varlığı ve serveti İstanbul’da bir apartman dairesi, bir yazlık ev, bir çiftlik arazisinde hisse ve bankadaki hesapları dahil toplam 800 bin dolar tutarında. Aile tüm bunları müvekkilimizin kefalet karşılığında serbest bırakılıp, tutuksuz yargılanması için güvence olarak göstermeye hazır. Ayrıca mahkemenin talep edeceği seyahat belgelerini teslim etmesi gibi koşullara da uymaya hazır. Şimdiye kadar sadece bankacılık sektöründe çalışan müvekkilimizin iddia edildiği gibi kaçma riski yoktur. Kaçarsa tüm kariyerini sonlandırır. Türkiye’ye kaçsa iş bulamaz” denildi.





Daha önce Sarraf’ın kefaletle ilgili talebini reddeden hakim Berman başvuru dilekçesini değerlendirdikten sonra Atilla’nın kefalet talebiyle ilgili kararını verecek.



