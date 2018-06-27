Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye İnsan Hakları uyarısı.... /27 Haziran 2018 02:24

Türkiye'ye İnsan Hakları uyarısı....

Cenevre’de devam eden İnsan Hakları Konseyinde Türkiye’de ki hukuksuzluklar konuşuldu ve insan hakları savunucularına yönelik baskılara karşı BM’nin harekete geçmesi istendi.

SHABER3.COM


Cenevre’de devam eden İnsan Hakları Konseyi oturumlarının ikinci haftasında Türkiye’ye “insanlığa karşı suç işlediği” suçlaması yapılırken, ülkedeki insan hakları savunucularına yönelik baskılara karşı BM’nin harekete geçmesi istendi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 38. İnsan Hakları Oturumları ikinci haftasında devam ediyor. Özel raportörlerin ülke raporlarını okuduğu oturumlarda bugün sabah ve saatlerinde Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) söz alarak yaşanan hak ihlâllerine karşı İnsan Hakları Konseyi’nin daha etkin bir tavır takınması gerektiğini belirterek, konsey üyesi devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu. Türkiye’de yaşanan hak ihlâllerini gündeme getiren Etnik, Din, Dil ve Diğer Azınlıkların Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Federasyon (IFPRERLOM), Türkiye’de “insanlık suçu” işlendiğini savundu.

Cezasızlık polİtİkası hakİm

IFPRERLOM adına konuşan Deniz Arbet Nejbir, sadece BM raporlarına yansıdığı kadarıyla 2015 yılında 320 ve 2016 yılında ise 594 vatandaşın  hükümetin yanlış politikaları sonucu bölgesel sorunlar kapsamında yargısız infaza kurban gittiğine dikkat çekti. Yaşanan ölümlere ilişkin şu ana kadar hiçbir soruşturmanın yürütülmediğine vurgu yapan Nejbir, Türkiye’nin ölümler karşısında cezasızlık politikası uyguladığını dile getirdi.

Hak savunucuları tehlİkede 

Türkiye’de hukukçulara yönelik sistematik bir baskının söz konusu olduğuna da dikkat çeken Nejbir, “Uluslararası İnsan hakları kuruluşlarını ve BM İnsan Hakları Konseyi’nin Türkiye’de insan hakları savunucularının korunması için acilen harekete geçmesi gerekiyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'ye İnsan Hakları uyarısı.... Sonraki Haber >>

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:20:47