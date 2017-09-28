Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye gazetecileri serbest bırakın çağrısı /28 Eylül 2017 07:59

Türkiye'ye gazetecileri serbest bırakın çağrısı

AGİT medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Désir, “Çalışmaları için hapsedilen bütün gazeteciler serbest bırakılmalı” dedi.

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AGİT medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Désir “Yaklaşık bir yıl hapis yatmasından sonra dün akşam, Kadri Gürsel’in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladım. Kendisine yönelik suçlamaların acil olarak düşürülmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı. AGİT temsilci sözlerini şöyle sürdürdü: “Dava, kendisine ve Cumhuriyet Gazetesindeki meslektaşlarına yönelik suçlamaların gerekçesiz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Türk yetkililere, tüm cezaevindeki Cumhuriyet gazetecilerini serbest bırakmalarını ve bu suçlamaları daha fazla gecikilmeksizin düşürülmesi çağrısı yapıyorum.”

İfade özgürlüğünü koruyalım

Désir, “Bu davada, özellikle tutuklu yargılanma ve gazetecilere yönelik ağır suçlamalara dair delil yetersizliğinin devam etmesi, Türkiye’de gazetecilerin yaşadığı sorunların boyutlarını gösteriyor” dedi ve ekledi: “Çalışmaları için hapsedilen bütün gazeteciler serbest bırakılmalı.” Temsilci, medya özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün korunması için yasal ve siyasî reformları yapmak üzere Türkiye makamlarına yaptığı çağrısını yineledi ve bu önemli süreçte AGİT’in yardım etmek istediğini ifade etti.
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