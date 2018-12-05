Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye çağrılan Londra Adli Müşaviri görevden alındı /05 Aralık 2018 12:33

Türkiye'ye çağrılan Londra Adli Müşaviri görevden alındı

Akın İpek hakkında hazırladığı bilgi notu nedeniyle Adli Müşavir Abdullah Murat görevden alınd

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 Abdullah Murat, Akın İpek davasıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye çağrılmıştı.


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