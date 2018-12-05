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Türkiye'ye çağrılan Londra Adli Müşaviri görevden alındı
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Türkiye'ye çağrılan Londra Adli Müşaviri görevden alındı
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05 Aralık 2018 12:33
Türkiye'ye çağrılan Londra Adli Müşaviri görevden alındı
Akın İpek hakkında hazırladığı bilgi notu nedeniyle Adli Müşavir Abdullah Murat görevden alınd
SHABER3.COM
Abdullah Murat, Akın İpek davasıyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye çağrılmıştı.
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