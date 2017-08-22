Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye Avrasya Ekonomik Birliği'nden Kırmızı ışık... /22 Ağustos 2017 10:10

Türkiye'ye Avrasya Ekonomik Birliği'nden Kırmızı ışık...

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Türkiye'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olma isteğinin absürd olduğunu söyledi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışına yanıt verirken Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak için gerekli temasların başlatılacağını belirtmesini değerlendiren Koçaryan, Ankara'nın isteğini absürd bulduğunu ifade etti.

Ermeni basınına konuşan Koçaryan, "Öncelikle, Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması, AEB'nin gümrük bölgesine katılmayı öngörmüyor. Dahası, Türkiye ile AEB arasındaki tek kara sınırı olan Ermenistan sınırını tek taraflı olarak kapatan Ankara'nın AEB'nin gümrük bölgesine katılmaktan söz etmesi absürd" dedi.

Merkel'in "Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeyi düşünmedikleri" yönündeki açıklamasına yanıt veren Ekonomi Bakanı, Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olmak istediklerini ve konuyla ilgili temasların bu yıl başlayacağını duyurmuştu.
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