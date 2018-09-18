Türkiye'nin yüzde 70'i borçlu









Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması' sonuçlarını açıkladı. En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2017'de bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 47.4'e yükseldi.





Araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 47.4'e, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0.1 puan artarak yüzde 6.3'e yükseldi. Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 7.7'den 7.5'e düştü.





Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 12.7 artarak 19 bin 139 TL'den 21 bin 577 TL'ye yükseldi.

Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek payı, yüzde 48.9 ile bir önceki yıla göre 0.8 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı. İkinci sırayı yüzde 19.7 ile önceki yıla göre 0.1 puanlık artış gösteren sosyal transfer gelirleri alırken üçüncü sırayı yüzde 19.6 ile 2016 yılına göre 0.2 puan azalan müteşebbis gelirleri aldı.





Tarım gelirlerinin müteşebbis geliri içindeki payı 2016 yılına göre 3.8 puan azalarak yüzde 21.4 olarak gerçekleşti. Sosyal transferlerin ise yüzde 91.4'ünü emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.





YOKSULLUK ORANLARI





Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.8 puanlık düşüş ile yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1.1 puan azalarak yüzde 20.1 oldu.



Hanehalkı tiplerine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarının yoksulluk oranının bir önceki yıla göre 0.7 puan düşerek yüzde 8.2, bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranının 0.2 puan düşerek yüzde 3.8, bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 0.9 puan düşerek yüzde 17 olduğu görüldü.





OKUR-YAZAR OLMAYANLARIN YÜZDE 25.4'Ü, YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ YÜZDE 1.5'İ YOKSUL