Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin yeni borsa ürünü: Saman /04 Eylül 2018 11:27

Türkiye'nin yeni borsa ürünü: Saman

Hayvan besicilerinin ana hammaddesi konumunda bulunan saman fiyatlarındaki engellenemeyen artış sonucu, Kapalıçarşı’daki borsa gibi artık saman da adı tam konulmayan saman borsasında alınıp satılmaya başlandı.

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Sözcü Gazetesi'nde yer alana habere göre hayvan besicilerinin ana hammaddesi konumunda bulunan saman fiyatlarındaki engellenemeyen artış, yeni bir sektör oluşturdu. Çukurova başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde sadece saman üretimi yapan çiftlikler ve tesisler kuruldu. Saman serbest piyasada alınıp satılırken, saman borsasının temelleri de atılmış oldu. İstanbul Kapalıçarşı’daki borsa gibi artık saman da adı tam konulmayan saman borsasında alınıp satılmaya başlandı.

'Mera besiciliği yapılmadığından temel besin maddesi saman oldu'

Adana Seyhan İlçesi Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Sözcü'den Aydın Demir'e samana pazarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kış aylarında samanın değerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken İncefikir, saman pazarının her yıl katlanarak büyüdüğünü söyledi. Mera besiciliğinin yaygın olmamasından dolayı besiciliğin kapalı ahırlarda yapıldığını, bunun da samanı temel besin maddesi haline getirdiğini kaydeden İncefikir, samana yatırımın arttığını ifade etti.

'Şimdi 55 kuruş olan saman 1.5 TL'ye kadar çıkabilir'

İncefikir, “Deposu ve sermayesi olan yatırımcılar samana yatırım yapmaya başladılar. Zira yaz aylarında hasat döneminde kilosu 35 kuruş olan saman, şu anda 55 kuruşa satılıyor. Şimdiden bu fiyatı yakalayan saman aralık-şubat aylarında 1.5 TL'ye kadar çıkabilir. Bunu gören yatırımcılar samana yatırım yapıyorlar” diye konuştu.

Ekmek kapısı oldu

Seyhan'da arazi kiralayarak saman çiftliği kuran Adıyamanlı Kuru Ailesi geçimini samandan sağlamaya başladı. Beş yıl önce Adıyaman'dan göç ederek Çukurova'ya yerleştiklerini anlatan Ahmet Kuru, 2 oğlu ve ailesi ile geçimlerini samandan sağladıklarını söyledi. Kışın samanın kilosunun 1.5 TL'ye çıkabileceğini anlatan Kuru, “Ekmeğimizi samandan sağlıyoruz” dedi.
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