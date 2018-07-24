Türkiye'nin yakınlaştığı Venezüela için %1000000 enflasyon tahmini

Türkiye'nin son zamanlarda emperyalizm karşıtlığı adı altında yakınlaştığı Venezüella ekonomisi kelimenin tam anlamıyla dibe battı.





IMF Batı Yarımküresi Dairesi Müdürü Alejandro Werner, "Venezüella'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 1 milyona ulaşmasını, ülkede Almanya'da 1923 yılında ve Zimbabwe'de 2000'li yılların sonlarındaki gibi bir durumun yaşanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.







Venezüella, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.





Venezüella'da tüketici fiyatları bu yıl yüzde 46.305 arttığı belirtilmişti.