Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin utanç raporu yayınlandı /13 Haziran 2017 11:08

Türkiye'nin utanç raporu yayınlandı

Eğitim-Sen’in açıkladığı rapora göre 2017'nin ilk beş ayında 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı.

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Eğitim-Sen'in eğitimde cinsiyetçiliğe dair hazırladığı rapordan cinsel istismarla ilgili korkunç bir tablo ortaya çıktı. 

Eğitim Sen’in 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yıl Sonu Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu yayınlandı. Kadın örgütlerinin yaptığı istatistikler ve mahkemelere yansıyan olaylar neticesinde, 2017 yılının ilk beş ayında 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı.

Raporda, çocuk işçi ölümlerinin giderek "yerleşik" bir hal aldığı 2017’nin ilk dört ayında ise her ay en az iki çocuk iş cinayetine kurban gittiği ifade edildi.
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