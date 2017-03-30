Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin ünlü holdinglerinden birinden cesur çıkış /30 Mart 2017 03:07

Türkiye'nin ünlü holdinglerinden birinden cesur çıkış

Hiç kimsenin açıktan Hayır propagandası yapamadığı referandumda Türkiye'nin önde gelen holdinglerden birisi ,bir çok yaftalamayı, karalamayı göze alacak şekilde önemli bir çıkış yaptı

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Gama Holding’in kurucusu Yüksel Erimtan, “Ordu hukuk sistemi, eğitim, sosyal yapı berbat edildi” dedi. GAMA Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Erimtan, “Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘Evet’ diyoruz” açıklaması yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’a bir mektup yazdı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Erimtan mektubunda şu ifadelere yer verdi: Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, bütün yatırımların apar topar, değerinden çok düşük bedellerle yandaş kişi ve kuruluşlara satılmasıyla başlayan tahribat, bütün ülkeye yayılmıştır. Ordu, hukuk sistemi, eğitim sistemi, sosyal yapı berbat edilmiştir. Medya ve TV kanalları yandaş kişiler kanalıyla kontrol altına alınıp iktidar sözcüsü haline getirildiler. Ülke halkı birbirine zıt kutuplar haline dönüştürüldü.

Ekonomi uykuya yatırıldı

Duble yol, köprülerin inşaatı, Boğaz geçişi gibi alt yapı yatırımlarına, devlet garantisiyle borçlanılarak öncelik verilmiş, ancak tek bir ciddî fabrika kurulmamış, ekonomimiz uykuya yatırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişteki tecrübeleri ile düşüncelerini gerçekleştireceğini öngörsek bile kendisinden sonra geleceklere nasıl güveneceğiz? Kendisine, partisini ve devleti yönetme yetkisi tam verilirse, gelecek olan bu yetkileri kötüye kullanırsa hangi Meclis bunu engelleyebilecek? Sonu felâket olacak bir karar alırsa ve sonra da yanılmışım derse bunun zararını hepimiz çekmez miyiz? Referanduma ‘Evet’ kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizi diliyorum.
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