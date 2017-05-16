Türkiye'nin turizmde kaybı büyük

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ‘2016 Göç Raporu’nda, 2016’da Türkiye’ye gelen yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 29’luk kayıp yaşadı. 2015’teki rakam 34 milyon 633 bin 391 iken, bu sayı 24 milyon 686 bin 471’e geriledi.





Türkiye’ye en çok geleneler, 3 milyon 808 bin kişiyle Almanlar. Onları 2 milyon 195 binle Gürcistan, 1 milyon 685 binle Bulgaristan, 1 milyon 663 binle İran ve 1 milyon 585 binle Britanya izledi.





18 bin 294 kişinin de Türkiye’ye girmesine çeşitli nedenlerle izin verilmedi.