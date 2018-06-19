Türkiye'nin satın alma gücü Yunanistan'ın bile çok gerisinde kaldı....

Dünya gazetesinin haberine göre, Eurostat'ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2017 yılı geçici sonuçlarına göre 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 65 oldu ve AB ortalamasının yüzde 35 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.





Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP’ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 253 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 153 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 71 altında değere sahip oldu.





FİİLİ TÜKETİM DÜZEYİNDE TÜRKİYE, AB ORTALAMASININ YÜZDE 32 ALTINDA



