Türkiye'nin otomotiv devinden önemli kriz kararı: Üretimi kademeli durduruyoruz

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi, yurt içi pazardaki talep daralması nedeniyle ocak ayında 6 gün, şubatta 8 gün, martta 8 gün ve nisan ayında 4 gün üretime ara verme kararı aldı.







Gazete Duvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre, şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Türkiye'deki talep daralması nedeniyle böylesi bir karar alındığı bildirildi.







KAP'ta "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi" başlığıyla yayınlanan açıklamaya göre ocak ayında 6 gün, şubat ayında 8 gün, mart ayında 8 gün ve nisan ayında 4 gün üretime ara verilecek.





Şirketten, "İlgili dönemde fabrikalarımızda nöbetçi personel bulundurulacaktır. Üretim ve üretimi destekleyen fonksiyonlar dışında fabrikamızda gerekli diğer birimler çalışmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.





Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) aralık ayındaki verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 819 bin 954 satış yapılmıştı.