Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin otomotiv devinden önemli kriz kararı: Üretimi kademeli durduruyoruz /14 Ocak 2019 10:12

Türkiye'nin otomotiv devinden önemli kriz kararı: Üretimi kademeli durduruyoruz

Ekonomik durgunluk ve artan döviz kurlarına paralel olarak otomobil satışları büyük düşüş gösterirken, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi 4 ay boyunca belirli sürelerle üretimi durdurma kararı aldı.

SHABER3.COM

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi, yurt içi pazardaki talep daralması nedeniyle ocak ayında 6 gün, şubatta 8 gün, martta 8 gün ve nisan ayında 4 gün üretime ara verme kararı aldı.

Gazete Duvar'dan Sinan Saygılı'nın haberine göre, şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Türkiye'deki talep daralması nedeniyle böylesi bir karar alındığı bildirildi.

KAP'ta "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi" başlığıyla yayınlanan açıklamaya göre ocak ayında 6 gün, şubat ayında 8 gün, mart ayında 8 gün ve nisan ayında 4 gün üretime ara verilecek.

Şirketten, "İlgili dönemde fabrikalarımızda nöbetçi personel bulundurulacaktır. Üretim ve üretimi destekleyen fonksiyonlar dışında fabrikamızda gerekli diğer birimler çalışmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) aralık ayındaki verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 819 bin 954 satış yapılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin otomotiv devinden önemli kriz kararı: Üretimi... Sonraki Haber >>

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

Görenlerin ağzını açık bırakan kurtarma operasyonu

İlginç soygun kameralara yansıdı!

İlginç soygun kameralara yansıdı!

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Telefon kullanırken arabanın altında kaldı

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Kızını montunun kapüşonundan çekerek sürükledi

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Okyanus ortasında günlerdir yanıyor

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Motoru bir türlü yakalayamadılar

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:34:06