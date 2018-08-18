Türkiye'nin Oscar ödülleri'ne aday adayı filmi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema meslek örgütü temsilcilerinin oluşturduğu 17 kişilik seçici kurul, Yabancı Dilde En İyi Film Dalı'nda Türkiye adayını belirlemek üzere bir araya geldi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 12 filmin değerlendirildiği Kurul'da, dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan "Ahlat Ağacı" filmi aday olarak seçildi.

ABD'de düzenlenen 91. Akademi Ödülleri'nin 2019 şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ahlat Ağacı' Cannes'da dakikalarca alkışlandı

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği film, uluslarası ilk gösterimini gerçekleştirmişti. Altın Palmiye için yarışan filmin gösteriminin ardından, salondaki izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.





Festival yönetimi, Nuri Bilge Ceylan’dan 3 saat 8 dakikalık filmi festival için kısaltmasını istemiş, ancak ünlü yönetmen olumsuz yanıt vermişti. Yazıp, yönettiği son beş filmi ile Cannes'dan ödülle dönen Ceylan, seyircinin beğenisine rağmen 'Ahlat Ağacı' ile herhangi bir ödül alamadı.





Başrollerinde Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar'ı buluşturan film, bir kasabada geçen bir baba oğul öyküsünü konu ediniyor.





Türk sinema tarihinin en çok Oscar adayı gösterilen yönetmeni

Metin Erksan'ın yönettiği, Hülya Koçyiğit'in ilk kez beyaz perdede görüldüğü 1963 yapımı 'Susuz Yaz' filminin Oscar'a aday gösterilmesi ile Türk halkı 'Akademi' ile tanıştı.