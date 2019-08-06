Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin orman kaybı 2018'de zirve yaptı /06 Ağustos 2019 14:54

Türkiye'nin orman kaybı 2018'de zirve yaptı

Türkiye'de 2018 yılında orman alanı kaybı 35 bin 700 hektarla 2001 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Küresel Orman İzleme Örgütü'nün hazırladığı verilere göre 2001 ve 2018 yılları arasında Türkiye 461 bin hektarla toplam ağaçla kaplı alanının yüzde 4,1'ini kaybetti. Bu kaybın sadece ağaç kesimi ile sınırlı olmadığı vurgulanan çalışmada orman alanlarındaki küçülmenin kesimin yanı sıra yangın, doğal afetler ve planlı tıraşlamadan da kaynaklanabileceği belirtiliyor. Planlı kesimlerde dikilen yeni ağaçların zamanla ağaçlı alan miktarını artıracağı vurgulanıyor.

Euronews'te yer alan habere göre ağaçlandırma çalışmaları sonucunda 2001 ve 2012 yılları arasında 178 bin hektarlık alana fidan dikildi.

Maryland Üniversitesi, Google, Amerika Jeolojik Araştıma Merkezi, NASA işbirliğinde ve uydu görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmaya göre 2010 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam alanının yüzde 11'i doğal ormanla kaplı. Çalışmada 5 metreden uzun ağaçların olduğu her türlü alan orman alanı olarak kabul ediliyor.

Kazdağları'nda alarm veren alanlar

İnteraktif sitede haftalık olarak güncellenen uydu görüntülerine göre yakın zamanda ağaç kaybı açıkça görülebiliyor


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