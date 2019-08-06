Türkiye'nin orman kaybı 2018'de zirve yaptı

Küresel Orman İzleme Örgütü'nün hazırladığı verilere göre 2001 ve 2018 yılları arasında Türkiye 461 bin hektarla toplam ağaçla kaplı alanının yüzde 4,1'ini kaybetti. Bu kaybın sadece ağaç kesimi ile sınırlı olmadığı vurgulanan çalışmada orman alanlarındaki küçülmenin kesimin yanı sıra yangın, doğal afetler ve planlı tıraşlamadan da kaynaklanabileceği belirtiliyor. Planlı kesimlerde dikilen yeni ağaçların zamanla ağaçlı alan miktarını artıracağı vurgulanıyor.







Euronews'te yer alan habere göre ağaçlandırma çalışmaları sonucunda 2001 ve 2012 yılları arasında 178 bin hektarlık alana fidan dikildi.







Maryland Üniversitesi, Google, Amerika Jeolojik Araştıma Merkezi, NASA işbirliğinde ve uydu görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmaya göre 2010 yılı itibarıyla Türkiye'nin toplam alanının yüzde 11'i doğal ormanla kaplı. Çalışmada 5 metreden uzun ağaçların olduğu her türlü alan orman alanı olarak kabul ediliyor.



