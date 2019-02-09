Türkiye'nin Öğretmen yetiştirme krizi: Yeni açılan eğitim fakülteleri kapanacak

Her 10 üniversite öğrencisinden 1’i öğretmen yetiştiren fakültelerde eğitim görürken eğitim fakültelerindeki mevcut lisans öğrencisi sayısı azalan kontenjanlara karşın 221 bin 530 oldu. Bu sayıya yarım milyona yaklaşan atanamayan öğretmen adayı da eklenince kaosa dönüşen süreçte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti.





Öğretmen yetiştirme sürecini baştan ele almayı planlayan MEB, eğitim fakültelerinin durumuna ilişkin YÖK ile yeniden masaya oturdu. MEB’in yeni modeli kapsamında, “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu” üçüncü kez YÖK’te toplandı. Toplantıda, önümüzdeki süreçte eğitim fakültelerinin MEB’in istihdam politikası ve ihtiyaçlarına göre öğrenci alması ve bazı fakültelerdeki bölümlerin de kontenjanlarının azaltılması kararlaştırıldı.