Türkiye'nin nüfusu 2050’den sonra azalmaya başlayacak

1.3 milyar nüfuslu Hindistan 2024 yılında şu anda 1,4 milyar nüfusa sahip Çin’i geçip dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.

Küresel düzeyde kadın ve erkek sayısı kabaca eşit olsa da erkek nüfusu kadın nüfustan biraz daha fazla. 2017’de her 100 kadın için 102 erkek var.

15 yaşın altındaki çocuklar dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri. (yüzde 26). 60 yaş üzerindeki yaşlılar ise dünya nüfusunun yüzde sekizi.

15 ile 59 yaşları arasındaki yetişkinler, yüzde 61’le dünya nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturuyor. Dünyada nüfus artış oranı yakın geçmişten daha yavaş olmasına rağmen artışta.

Küresel nüfus son 10 yılda yüzde 1.24 oranında arttı. Bugün ise nüfus yüzde 1,10 oranında artıyor. Dünya nüfusuna her yıl ortalama 83 milyon kişi ekleniyor, 2030 yılında 1 milyardan fazla daha eklenecek.

Küresel nüfus 2030 yılında 8,6 milyara, 2050 yılında 9,8 milyara, 2100 yılına kadar ise 11,2 milyara yükselecek.

Nüfusu en hızlı artan ve şu anda 7’nci sıradaki Nijerya 2050’de dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olacak.

En az gelişmiş ülkeler grubunun halen 1 milyar olan nüfusu 2050’de 1,9 milyara ulaşacak. 26 Afrika ülkesinin nüfusu 2050’ye kadar en az ikiye katlanacak.

Dünya genelinde 962 milyon kişi olan 60 yaş ve üzeri nüfus, 2050’ye kadar iki kattan fazla, 2100’e kadar ise üç kattan fazla artarak 3,1 milyara çıkacak. Bu veriler insan ömrünün uzayacağını gösteriyor.





Avrupa’da halen toplam nüfusa oranı yüzde 25 olan 60 yaş ve üzeri nüfus 2050’de yüzde 35’in üzerine çıkacak.





Halen 137 milyon civarındaki 80 yaş üzeri kişi sayısı 2050’de üç kat fazla artarak 425 milyona varacak. 26 Afrika ülkesindeki toplam nüfus 2050 yılına kadar en az iki katına çıkacak.





Dünyanın en kalabalık ülkeleri





2017 yılında nüfusu en fazla olan 10 ülkenin sıralaması şöyle:





1- Çin: 1 milyar 410 milyon





2- Hindistan: 1 milyar 339 milyon





3- ABD: 324 milyon





4- Endonezya: 264 milyon





5- Brezilya: 209 milyon





6- Pakistan: 197 milyon





7- Nijerya: 191 milyon





8- Bangladeş: 165 milyon





9- Rusya Federasyonu: 144 milyon





10- Meksika: 129 milyon





Türkiye ise 81 milyonla 19’uncu sırada.



