Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin makam aracı hastalığı var... Peki Avrupa’da hangi ülkenin kaç makam aracı var? /09 Eylül 2018 10:12

Türkiye'nin makam aracı hastalığı var... Peki Avrupa’da hangi ülkenin kaç makam aracı var?

Son günlerde tartışılan konulardan biri makam ve kamu araçları... Türkiye'de makam araçlarının sayısının azaltılması gündeme gelirken Euronews, Avrupa'daki ülkelerin kamu ve makam araç sayılarını karşılaştırdı.

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Türkiye, geçtiğimiz hafta tasarruf önlemleri kapsamında kamu araç sayısında azaltmaya gitmeyi planlıyor. Bu tartışma yaşanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanteri konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda araçların hem sayılarının azaltılması beklenirken, mevcut araçların da sınıflarının düşürülmesi öngörülüyor.

Peki, Türkiye bu konuyu konuşurken, Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde durum nasıl? Euronews’ün haberinde, Türkiye’deki son veriler ışığında 115 bin kamu aracı bulunduğu ifade edilirken Fransa’da 2 bin, İtalya’da ise 29 bin kamu aracı olduğu iade edildi. Makam aracında ise Türkiye’de kamuda 417 şoförlü kamu aracı olduğu ifade edilirken, bu sayının Fransa’da 322, İtalya’da ise 3 bin olduğu belirtildi. Özellikle İtalya, Avrupa’da makam aracının en fazla olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. 20 ayrı özerk bölgenin bulunduğu İtalya’da her özerk bölgenin yetkililerine makam aracı tahsis edilirken, bu rakamın her yıl azaltılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

İNGİLTERE’DE 90, BELÇİKA’DA 72
İngiltere’de ise 2012 verilerine göre üst düzey hükümet yetkilileri için tahsis edilmiş araç sayısı 90. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı kapsamayan bu rakamlar haricinde az sayıda kiralık araç kullanıldığı ifade ediliyor.

Altı farklı hükümetin bulunduğu Belçika’da ise federal hükümet yetkililerine tahsis edilen makam aracı sayısı 72. Başbakanlara 7, dışişleri bakanlarına 7, çalışma makamlarına 7, içişleri bakanlarına 6, kalkınma bakanlarına 6 adet makam aracı verilirken ülke genelinde 72 makam aracı bulunuyor. Bu rakamlara Valon ve Flaman bölgelerindeki kamu araçlarının dahil edilmediği ifade edildi.
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