Türkiye'nin Libya'ya silah sevkiyatı iddiasından rahatsızlar

Libya parlamentosu resmi sözcüsü Fatih el-Maryami, ordu ve gümrük idaresinin, Türkiye'den ülkeye silah sevkiyatı yaptığını belirlemiş olmasına ilişkin Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu olayların arkasından Libya'nın Türkiye ile ilişkilerinde tedbirler alacağını söyledi.







'SİLAH SEVKİYATI VE GENÇLİĞİ YOLDAN ÇIKARTACAK YAYINLAR YOLUYLA KAOS TOHUMLARI EKİYOR'





Maryami şunları söyledi: "Libya Parlamentosu Savunma Komitesi ve Yurtiçi ve Yurtdışı Güvenlik Komitesi, Türkiye ile ilişkilerde bir takım tedbirler alacaklar. Bu, parlamentonun bir sonraki oturumunda gerçekleşecek. Türkiye, Libya'nın istikrarını bozmaya çalışıyor; silah sevkiyatı ve gençliği yoldan çıkartacak yayınlar yoluyla kaos tohumları ekiyor."





Libya Ulusal Ordusu komutanlığı Aralık 2018'de Türkiye'yi, ülke topraklarında terör saldırısı yapmak için kullanılabilecek yasadışı silah ve patlayıcı sevkiyatıyla suçlamıştı. Libya ordusunun açıklamasına göre, 17-18 Aralık'ta Homs limanında Türkiye'den sevk edilen iki büyük parti silah ve cephane ele geçmişti.





Söz konusu silah ve cephane miktarının, 'binlerce otomatik silahtan başka dört milyonun üzerinde mermiyi kapsadığı' ifade edilmişti.