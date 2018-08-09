Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin kredi risk primi tarihi rekor kırdı /09 Ağustos 2018 14:28

Türkiye'nin kredi risk primi tarihi rekor kırdı

Ankara-Washington gerilimi, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında rekor düşük seviyelere gerilemesine sebep olurken; Türkiye’nin kredi riskinin en temel göstergesi olan CDS (kredi risk primi) tarihi seviyelere yükseldi.

SHABER3.COM

T24.com.tr'nin özel haberine göre Türkiye CDS, kur kriziyle birlikte 370 seviyesini test ediyor. CDS, geçen hafta cuma gününden bu yana 337.48 seviyesinden 369.98’e kadar yükseldi. Bugün de 365 seviyesinde seyretti.

CDS, Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteriyor. Türkiye risk priminde yaşanan yüksek seyirler, TL varlıklarında iyimser bir tablonun oluşmasının önüne geçiyor. Türkiye CDS, son olarak 2011 yılı Eylül ayında bu seviyeleri görmüştü.

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) resmi Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda da CDS düzeyine dikkat çekildi. CDS’in neredeyse 350 puana ulaştığını belirterek ‘Euro Bölgesi’ndeki borç krizinden bu yana görülen en yüksek seviyeler’ yorumunda bulunan IIF, “Yüksek yeniden finanslama maliyetleri, hükümet bütçesine ve kurumsal borçlulara yönelik daha fazla kısıtlama oluşturacak” uyarısında bulundu.

Bir diğer iktisatçı yazar Mustafa Sönmez de çarşamba günü CDS 350 seviyesindeyken  Twitter’da yaptığı paylaşımda “Dün acıyarak izlenen Yunanistan'ınkini 37 puan geçmiş durumda TR.  Öteki yükselen ülkelerden iyice ayrışma var.  Bu, TR'ye para satmanın fiyatının da hızla yükselmesi demek. İstikamet ya IMF, ya kaos…” demişti.

CDS Nedir?

Ekonomist Mahfi Eğilmez’in kişisel internet sitesi ‘Kendime Yazılar’da CDS’in ne olduğunu şöyle açıklamıştı:

CDS, Credit Default Swap deyiminin kısaltmasıdır. Türkçede tam bir karşılığı olmadığı için CDS olarak kullanılıyor. Biraz zorlamayla da olsa zaman zaman “kredi risk primi” olarak adlandırılabiliyor.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır. Yunanistan devletinin borçlanma tahvilini alan bir kurum düşünelim. Bu kurum bu tahvil karşılığında Yunan devletine belirli bir faiz karşılığında belirli bir süre için kredi vermiş olur. Vade sonunda tahvili verecek ve anaparasını, birikmiş faiziyle birlikte geri alacaktır. Diyelim ki bu kurum Yunanistan’ın bu tahvilin bedelini geri ödeyeceğinden endişe duyuyor olsun. Bu durumda bu kurum bu tahvili CDS işlemi yapan kuruluşa götürecek ve ona belirli bir bedel ödemek suretiyle Yunan devletinin vade sonunda ödememesine karşılık CDS şirketinin ödemesi garantisini satın alacaktır. İşte bu kurumun CDS şirketine ödediği prime CDS primi (risk primi) deniyor. 

Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize yansımaktadır.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin kredi risk primi tarihi rekor kırdı Sonraki Haber >>

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

3. Havalimanındaki çökmeler havadan görüntülendi

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu

Çin Seddi sorusuna cevap arayan yarışmacı ve konuklar saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:11