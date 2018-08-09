Türkiye'nin kredi risk primi tarihi rekor kırdı

CDS, Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteriyor. Türkiye risk priminde yaşanan yüksek seyirler, TL varlıklarında iyimser bir tablonun oluşmasının önüne geçiyor. Türkiye CDS, son olarak 2011 yılı Eylül ayında bu seviyeleri görmüştü.

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) resmi Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda da CDS düzeyine dikkat çekildi. CDS’in neredeyse 350 puana ulaştığını belirterek ‘Euro Bölgesi’ndeki borç krizinden bu yana görülen en yüksek seviyeler’ yorumunda bulunan IIF, “Yüksek yeniden finanslama maliyetleri, hükümet bütçesine ve kurumsal borçlulara yönelik daha fazla kısıtlama oluşturacak” uyarısında bulundu.

Bir diğer iktisatçı yazar Mustafa Sönmez de çarşamba günü CDS 350 seviyesindeyken Twitter’da yaptığı paylaşımda “Dün acıyarak izlenen Yunanistan'ınkini 37 puan geçmiş durumda TR. Öteki yükselen ülkelerden iyice ayrışma var. Bu, TR'ye para satmanın fiyatının da hızla yükselmesi demek. İstikamet ya IMF, ya kaos…” demişti.





CDS Nedir?





Ekonomist Mahfi Eğilmez’in kişisel internet sitesi ‘Kendime Yazılar’da CDS’in ne olduğunu şöyle açıklamıştı:





CDS, Credit Default Swap deyiminin kısaltmasıdır. Türkçede tam bir karşılığı olmadığı için CDS olarak kullanılıyor. Biraz zorlamayla da olsa zaman zaman “kredi risk primi” olarak adlandırılabiliyor.





CDS, bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır. Yunanistan devletinin borçlanma tahvilini alan bir kurum düşünelim. Bu kurum bu tahvil karşılığında Yunan devletine belirli bir faiz karşılığında belirli bir süre için kredi vermiş olur. Vade sonunda tahvili verecek ve anaparasını, birikmiş faiziyle birlikte geri alacaktır. Diyelim ki bu kurum Yunanistan’ın bu tahvilin bedelini geri ödeyeceğinden endişe duyuyor olsun. Bu durumda bu kurum bu tahvili CDS işlemi yapan kuruluşa götürecek ve ona belirli bir bedel ödemek suretiyle Yunan devletinin vade sonunda ödememesine karşılık CDS şirketinin ödemesi garantisini satın alacaktır. İşte bu kurumun CDS şirketine ödediği prime CDS primi (risk primi) deniyor.





Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize yansımaktadır.