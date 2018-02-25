Türkiye'nin kredi notu çöp seviyesinde bırakıldı

S&P’den yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin kredi notu BB seviyesinde teyit edilirken, görünüm ‘negatif’ oldu. Mevcut not seviyesi Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke olmadığı anlamına geliyor. Yatırımcıların akıl hocası, Türkiye’nin borç seviyesinin yüksek olduğuna ve dış kaynak bulma maliyetinin arttığına dikkat çekildi.







BORÇ ÇOK YÜKSEK, NOT DAHA DA DÜŞEBİLİR







Özel sektörün büyük çaplı (220 milyar ABD Doları) dış borcu çevirmekte zorlanabileceği belirtilen açıklamada kredi notunun BB negatifte sabit tutulduğu kaydedildi. S&P, enflasyon ve döviz kurundaki artışa bağlı olarak notu daha aşağı çekebileceğini de kaydetti.





S&P, 2016’da Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altı olan BB’ye düşürmüştü.