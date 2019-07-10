Türkiye'nin 'kayıplar' utancı: 3 yılda 29 kişi kaçırıldı

Hasan Ocak 21 Mart 1995’de İstanbul’da gözaltına alınıp emniyet tarafından “bizde yok” denildiğinde ailesi ve yoldaşları “Hasan Ocak nerede?” sloganıyla bir mücadele başlattı. Hem çalmadık kapı bırakmadılar hem de tutmadık sokak. Bu mücadele tam 58 gün sürdü. Hasan Ocak’ın işkence edilmiş cansız bedeni 15 Mayıs 1995’de kimsesizler mezarlığında bulundu.

O yıllarda İstanbul’da, ama daha çok da Kürt illerinde gözaltına alınıp beyaz Toros araçlara bindirilenlerden bir daha haber alınamıyordu. Hasan Ocak’ın beyaz Toros’a bindirilip bindirilmediği bilinmiyor. Ancak Türkiye’de Ocak gibi gözaltına alınıp kaybedilen 1200’den fazla insan var. Bu insanların nerede oldukları hâlâ bilinmiyor.

Ocak ailesi, Hasan’ın cansız bedenini bulduktan sonra mücadeleyi bırakmadı. Bu kez failleri istiyorlardı. 27 Mayıs 1995’de Galatasaray Meydanı’nda Karakoç ailesi ve bir avuç insan hakları savunucusuyla birlikte oturmaya başladılar. Sonrasında her hafta yeni ailelerin katılımıyla bu mücadele büyüdü ve zorla kaybetme saldırısı büyük oranda durduruldu.

Türkiye’de gözaltı merkezlerinde ve sokakta işkence iddiaları hiçbir zaman son bulmasa da en azından artık zorla kaybetmeler yaşanmıyordu.





Ta ki 2016’ya kadar.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, insan hakları adına yıllarca büyük bedellerle kazanılan tüm hakları bir gecede yok etti. Zira, hükümetin OHAL’de aldığı ilk karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini askıya almak oldu. Önce gözaltı merkezlerinde sistematik işkence haberleri gelmeye başladı. Ardından sokaklarda siyah Transporter araçlar görüldü. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran seçimlerinden sonra tehdit unsuru olarak kullandığı 90’lardaki beyaz Torosların yerini artık siyah Transporterlar almıştı.

İHD Genel Sekreteri Osman İşçi, beyaz Toroslar ve siyah Transporter araçlar arasında doğrudan bir bağ kuruyor: “Şekli bir değişiklik ama mentalite aynı. O dönemdeki beyaz Toroslar için bir yetkili şöyle diyordu; ‘köylerde rahat dolaşabilen bir araç, dikkat çekmiyor.’ Şimdi de bu tür olayların çoğunlukla geceleri yaşandığını düşündüğümüzde siyah olması karanlığa denk gelen bir durum. Buradaki sembolün siyah Transporter olması, elimizde doğrudan bir veri olmasa da bize bir fikir veriyor; bu vakaları yapanlar aşağı yukarı aynı yolu izliyor ve aynı grup profilinden geliyorlar.”

JİTEM’E BENZER BİR GRUP

Kayıplar konusunda yakın zamanda bir rapor hazırlayan Hak İnisiyatifi’nden Fatma Bostan Ünsal da “aynı gruplara” işaret ediyor. 2016’dan bu yana kaçırılan kişilerin kimler tarafından kaçırıldığı sorusuna şu yanıtı veriyor: “Onu bilmiyoruz, çeşitli spekülasyonlar var. Ancak bu kadar ipucu olduğu halde polis tarafından bulunamaması nedeniyle artık spekülasyonun ötesine geçiyor. Daha önce kaçırılmış, sonrasında gözaltına alınmış veya tutuklanmış insanların ifadelerinden anlıyoruz ki, bir şekilde devlet güçleri yer almış. 90’lardaki JİTEM’e benzer bir gruptan şüpheleniyoruz.”

İHD'nin verilerine göre, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 291 kişi tehdit ve ajanlık teklifine maruz kaldı. Farklı siyasi görüşlere sahip bu kişilerden 35'i belirli süreler kaçırılarak bu dayatmalara maruz kaldı. Yine söz konusu yıllarda kaçırılan 4 kişinin akıbeti hâlâ bilinmiyor. İHD yetkilileri, bu kişiler bulunmuş olsalar da veriler güncellenemediği için hâlâ kayıtlarda kayıp olarak geçtiğini belirtiyor. Bu kaçırma ve tehdit vakalarının bir kısmında siyah Transporter araçların kullanıldığı kayıtlara geçen bir diğer bilgi.











