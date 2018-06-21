Türkiye'nin ilk F-35'i teslim edildi

ABD Kongresi'nin teslimatın durdurulması kararının gölgesinde, Türkiye'den törene katılım düşük düzeyde kaldı. Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ile Genelkurmay Plan-Prensipler Başkanlığından Tümgeneral Reha Ufuk Er, törende hazır bulundu.





Resmi işlemlerinin tamamlanmasıyla mülkiyeti Türkiye'ye geçecek F-35 uçağı, törenin ardından, Türk pilotların eğitimi için Arizona'da bulunan Luke Hava Üssüne gidecek.





Eğitimlerin ardından uçakların Kasım 2019’dan itibaren Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.





Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.





İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.





Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı.





Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk 30 uçak siparişi verildi.