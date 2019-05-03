Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin içler acısı hali /03 Mayıs 2019 19:26

Türkiye'nin içler acısı hali

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Biz bir aydır İstanbul’da yerel seçim oylarını yeniden saymaya uğraşırken Çin 115 binden fazla patent başvurusunda bulundu.” dedi. Okyay, Türkiye’nin biran önce ekonomisini toparlaması gerektiğini söyledi.

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14'üncü Sanayi Kongresi’nde konuşan İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay dünya ticaretinin bir değişim sürecinde olduğunu belirtirek iş yapış biçimlerinin de yenilendiğini söyledi. 

Okyay, “İşlerimizi alışık olduğumuzdan farklı yapma, farklı düşünme zamanı. Gelinen noktada; üretimin, ticaretin ve küreselleşmenin dinamiklerinin ve ekonominin yapısının da radikal bir biçimde değişmesiyle, küresel güç dengesinin de yeniden tesis edildiği bir dönemden geçiyoruz.” diye konuştu.

HER 4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Konuşmasında Türkiye’deki genç işsizliğe değinen Okyay, “Ülkemizde her dört gençten birinin ve her altı üniversite mezunundan birinin işsiz olması, memur olma hayaliyle 4,5 milyon gencin devlet kapısında beklemesi, 21 milyon kadının evde oturması, değiştirmemiz gereken temel sorun alanlarımızın başında geliyor.” ifadelerini kullandı.

"KEDİYE KANAT TAKMAK ZORUNDAYIZ"

Okyay konuşmasının bundan sonraki kısmını Türkiye’nin kalkınmasını devam ettirebilmesi için gelecekte ne yapması gerektiği hususuna ayırdı. 

Okyay, Türkiye’nin İstanbul seçimleriyle geçirdiği zamanda Çin’de yapılan patent başvurularını örnek gösterdi. 

Okyay, “Bakınız, biz bir aydır İstanbul’da yerel seçim oylarını yeniden saymaya uğraşırken Çin 115 binden fazla patent başvurusunda bulundu. Bugün dünya dördüncü sanayi devrimi veya dijital dönüşüm sürecinden geçerken biz, bu endüstri devrimini de kaçırmamak için tabiri caizse 'kediye kanat takmak' zorundayız.” diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN İYİ SAKLANAN SIRRI OLMAKTAN ÇIKARALIM"

Okyay konuşmasını şöyle noktaladı: "Soruları uzatmak mümkün ama temel meselemiz şu: Türkiye her gün üstüne koyarak 'yerli ama evrensel' değerleriyle hemen bugün, nasıl gerçekten gelişmiş bir ülke olacak?

Eğer gerçekten gelecekte de büyük ve etkin bir ülke olmak istiyorsak; demokrasiden teknolojiye kadar, bugün açık verdiğimiz bütün alanları hızla iyileştirip, yetenek havuzumuzun tamamından yararlanarak, sanayinin merkezinde olduğu bir başarı hikâyesini bir kez daha yazmaya mecburuz. Türkiye’yi dünyanın en iyi saklanan sırrı olmaktan ancak böyle bir irade ile kurtarırız." 
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