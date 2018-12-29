Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin iade etmediği IŞİD'liyi Avustralya vatandaşlıktan attı /29 Aralık 2018 11:08

Türkiye'nin iade etmediği IŞİD'liyi Avustralya vatandaşlıktan attı

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve halen Gaziantep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Neil Chistopher Prakash'ın Avustralya vatandaşlığından çıkarıldığını duyurdu.

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Dutton, bakanlığının resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Prakash’ın IŞİD’in hizmetinde bulunmasından dolayı Avustralya vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi.

Prakash dahil Avustralya'ya bağlılıklarına aykırı eylemlerinden dolayı toplam 12 kişinin vatandaşlıktan çıkartıldığını vurgulayan Dutton, “Yurt dışında terörist davranışlarda bulunan çifte vatandaşların Avustralya vatandaşlığının sona erdirilmesi, Avustralya’nın uluslararası şiddet içeren aşırılıklara ve terörizme tepkisinin önemli bir parçasıdır”' ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın IŞİD’i 6 Mayıs 2016'da terör örgütü ilan ettiğini hatırlatan Dutton, terörizme bulaşan ve çifte vatandaşlıkları bulunanların, Avustralya vatandaşlıklarını kaybedeceklerini kaydetti.
Fiji-Hindistan ve Kamboçya kökenli 27 yaşındaki Avustralya vatandaşı Prakash ülkenin en çok aranan teröristleri arasında yer alıyordu. Prakash'ın, 2013 yılında Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldığı ve ismini Abu Khaled al-Cambodi olarak değiştirdiği belirtiliyor.

Prakash, 24 Ekim 2016’da Kilis sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışırken yanında Rumana Bibi ve Fadxiya Ahmed ile yakalanmış, IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden olduğu tespit edilmişti.

‘TÖVBE ETTİM’ DEMİŞTİ

Halen Gaziantep H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 20 Aralık 2018'de hakim karşısına çıkan Prakash, ‘‘Ben 2 yıl 2 aydır cezaevindeyim. Ben IŞİD’ten ayrılmış birisiyim. IŞİD ile hiçbir ilgim yoktur. Tövbe ettim, neden bu kadar tutuklu kaldım anlayamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya, sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde terör örgütünün propagandasını yapan ve Avustralya'ya yönelik terör eylemi çağrısında bulunan Prakash'ın Türkiye'den iadesini istemişti.
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