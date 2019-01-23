Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin gıda devlerinden Torku da borç çıkmazında /23 Ocak 2019 13:41

Türkiye'nin gıda devlerinden Torku da borç çıkmazında

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye'nin büyük holdinglerinden Torku markasının sahibi Anadolu Birlik Holding bankalarla görüşme halinde.

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Bloomberg'de yer alan bir habere göre, Türkiye'nin en büyük holdingleri arasında yer alan Anadolu Birlik Holding, borçlarını yapılandırmak için bankalarla görüşme halinde. Anlaşmanın iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Torku markasının da sahibi olan Türkiye'nin en büyük gıda üreticileri arasında gösterilen holdinglerden Anadolu Birlik Holding borç yapılandırması için bankalarla görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Bloomberg'ün konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, grubun 2 milyar dolarlık borcunun yarısından daha azını önümüzdeki iki ay içinde yapılandırması bekleniyor.

Şirket 2013 yılında iki enerji santrali almak için 1 milyar dolardan fazla  borç almıştı.

786 MİLYON DOLAR KREDİ KULLANMIŞTI

Anadolu Birlik'in kuruluşlarından Konya Şeker ve Siyah Kalem Mühendislik 12 yıllık proje finansmanı için 2013 yılında 786 milyon dolarlık kredi kullanmıştı. Kredi Kangal termik santralinin 985 milyon dolara satın alınması için kullanıldı. Krediyi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Yapıkredi bulunuyordu. 

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