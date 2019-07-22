Samanyolu Haber /Spor / Türkiye'nin EuroBasket elemelerindeki rakipleri belli oldu /22 Temmuz 2019 22:07

Türkiye'nin EuroBasket elemelerindeki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin de yer alacağı erkekler ve kadınlar şampiyonaları elemelerinin kura çekimi gerçekleştirildi.

SHABER3.COM

2021 FIBA Erkekler ve Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) elemelerinin kura çekimi yapıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile eşleşti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri ise E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk oldu.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine, A Milli Kadın Takımı ikinci torbadan, A Milli Erkek Takımı ise üçüncü torbadan katıldı.

2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım yer alıyor. Takımlar dörderli 8 gruba dağıldılar ve birbirleriyle rövanş usulü maç yapacaklar.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.
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