Türkiye'nin en lüks oteli rezervasyon alımını durdurdu

Daha önce bazı banka borçları yüzünden icralık olan otelde bir süredir rezervasyon alımlarının durdurulduğu kaydedildi. Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlayan Mardan Palace Hotel’in, rezervasyon numaralarını arayan müşterilere, otelin kapalı olduğu ve rezervasyon alımı yapılamadığı belirtildi.







GENEL MÜDÜR: EVET SIKINTILARIMIZ VAR





Rezervasyon numarası üzerinden yapılan aramalarda Tesisimiz kapalı dolayısıyla rezervasyon alamıyoruz" diye yanıt verilirken, otelin kapandığı ve personel çıkışı yapıldığı yönündeki iddiaları Otel Genel Müdürü Selçuk Şentepe yanıtladı. Rezervasyon alınamıyor olmasının ayrı mesele, otelin kapandığı söyleminin ayrı mesele olduğunu dile getiren Genel Müdür Selçuk Şentepe, Ben şu anda oteldeyim ve otel faaliyette. Otelin genel müdürüyüm, otelin çalışanıyım. Tabii ki sıkıntılarımız var ama otelimiz kapalı değil. Açık kalacak, kapanmayacak da. Çünkü biz turizm tarihinin en iyi otellerinden biriyiz. Evet sıkıntılarımız var ama geçici sıkıntılarımız, hiçbir zaman da oteli kapatmayı düşünmüyoruz" dedi.





Genel Müdür Şentepe, rezervasyon alımlarının durdurulmasıyla ilgili de 1 hafta süreliğine kısıtladık yalnızca başka hiçbir şey yok. Sadece bir hafta" değerlendirmesini yaptı.