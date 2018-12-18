Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı /18 Aralık 2018 13:27

Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı

Türkiye'nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi olarak belirlendi.

SHABER3.COM

Capital dergisi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen 'Capital 500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları, İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı.

Araştırma kapsamında ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.
Araştırmada, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi 'Türkiye'nin En Büyük Şirketleri' olurken, 'Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler' Kerevitaş, Odeon Turizm ve Gram Altın Pazarlama Sanayi olarak belirlendi.

Araştırmada 'En Çok Kâr Eden Şirketler' Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, 'İhracatını En Fazla Artıran Şirketler' kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı.

'EN FAZLA ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER'

Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik'in 'En Çok İhracat Yapan Şirketler' olduğu araştırmaya göre, 'Çalışan Sayısını En Fazla Artıran Şirketler' Lila Kağıt, Borusan Makine ve IATI Turizm olarak belirlendi.

'En Fazla Çalışanı Olan Şirketler' kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, LC Waikiki Mağazacılık ilk 3 sırayı aldı.

Bu yılki araştırmada Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı 'Onur Ödülü'ne layık görülürken, Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü'nü ise DenizBank aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin en büyük 500 şirketi açıklandı Sonraki Haber >>

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:16