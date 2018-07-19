Türkiye'nin en büyük 2 şirketi de Saray'a bağlandı













Art arda çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK), Devlet Denetleme Kurumu'na (DDK) kadar çok sayıda kurumun yapısı değiştirilirken, ekonomiyi düzenleyen kurumlar, ticari firmalar da bir bir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ana karar verici olduğu bir tek bir karar mekanizması altında toplanmaya başladı.





Cumhuriyet Gazetesi'nden Emre Deveci'nin haberine göre, son olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Türk Hava Yolları (THY) da Erdoğan'a bağlandı. TMSF bünyesinde halihazırda, devlet tarafından sahipleri Gülenci olduğu iddiasıyle el konulan Boydak, Kaynak, Koza İpek Holding, Dumankaya ve Fi Yapı’nın da aralarında bulunduğu 15 şirket bulunuyor.





TMSF ve THY'nin aktif toplamı ise 68.6 milyar Türk Lirası. Halen Türkiyenin en büyük şirketi durumundaki Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ise, şirketin yüzde 49’unu elinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu üzerinden Erdoğan'a bağlandı.





TMSF ise, 50 milyar TL'lik aktif toplamı ile Türkiye'nin ikinci en büyük şirketi konumunda.





Fortune 500 verilerine göre, 33.9 milyar liralık aktif toplamı ile THY ve Tüpraş’ın ardından üçüncü sırada yer alan Turkcell’de de Çukurova Grubu’nun hisselerini teminat olarak elinde bulunduran Ziraat Bankası üzerinden Cumhurbaşkanlığı'nın önemli bir kontrolü mevcut.





TMSF çatısı altında, el konulan ve kayyum atanan toplam 937 şirket bulunuyor. Bu firmaların öz kaynak büyüklüğü 19.4 milyar TL. Aktif büyüklükleri ise 50 milyar TL civarında.





2017 Ocak itibarıyla kayyum atanan ve Pierre Cardin, U.S. Polo ve Cacharel gibi markaları bünyesinde bulunduran TMSF kayyumluğundaki şirketlerin istihdam sayısı ise 47 bin 31.





TMSF'nin elinde halihazırda 15 büyük grup bulunuyor. TMSF, kayyım atanan şirketlerin oluşturduğu değerin yüzde 80’ini bu 15 büyük grubun oluşturduğunu açıklamıştı.