Türkiye'nin dış borcu 453 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin dış borç stoku, 31 Mart 2019 itibariyle son üç yılda 40 milyar dolar artarak 453.4 milyar dolara, net dış borç stoku ise 277.3 milyar dolara yükseldi.







Son üç yıl önce milli gelirin yüzde 48.7’si kadar dış borç varken, günümüzde dış borçların milli gelire oranı (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) yüzde 60.6 olarak gerçekleşti.





Dağılıma bakıldığında ise borçların yüzde 66’sı (299 milyar dolar) özel sektörün, yüzde 34’ü (154 milyar dolar) kamunun.





Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.





Buna göre 31 Mart itibarıyla:





*Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453,4 milyar dolar oldu.

*Borç stokunun milli gelire oranı yüzde 60.6 olarak hesaplandı.

*Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı dönemde 277.3 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 37.1 olarak kayıtlara geçti.

*Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14.8 milyar dolar oldu.

*Kamu net borç stoku ise bu dönemde 568.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 14.8 olarak belirlendi.

*AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 215.3 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 31.8 olarak kayıtlara geçti.