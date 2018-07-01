Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile rejim anlaştı iddiası









İddia, Esad yönetimine yakın Lübnan merkezli Hizbullah'ın medya birimi tarafından ortaya atıldı.





Hizbullah Örgütü'nün medya organlarında yer alan iddiaya göre, 'Bir gün önce başarısızlıkla sonuçlanan ateşkes görüşmeleri pazar günü yeniden başladı. Dera'nın ilinin Busra el Şam ilçesinde konuşlu muhaliflerle varılan anlaşma sonrası Suriye ordu birlikleri ilçeye girmek için hazırlıklara başladı' ifadeleri yer aldı.





Suriye yönetimine yakın kaynaklar da, Özgür Suriye Ordusu'nun Şam yönetimiyle anlaşmasının ardından ağır silahlarını teslim etmeye başladığını iddia etti.





Suriye ordusunun Dera’da Rusya ile birlikte yürüttüğü operasyon sürerken, sınırdaki hareketlilik üzerine İsrail de, bölgedeki askeri varlığını artırarak, Suriye sınırına ilave tank ve topçu kuvvetleri sevk etti.





Cumartesi günü, Rusya’nın ‘silahlarınızı bırakarak bölgenin yönetimini Suriye yönetimine devredin’ çağrısı üzerine masadan kalkan ÖSO temsilcileri, Ürdün’ün arabuluculuğunda Pazar günü yeniden müzakerelere başladıklarını duyurmuştu.





Özgür Suriye Ordusu müzakere sözcüsü İbrahim el-Cabawi, “Rusya ve muhalifler arasındaki görüşmeler bu sabah (Pazar) Suriye’nin güneyinde, Ürdün’ün arabuluculuğunda yeniden başlamıştır" ifadesini kullandı.





Dera son 10 günde yoğun bombardıman altındaydı

Golan Tepeleri’ne ve Ürdün sınırına yakın bölgede bulunan ve 2011 yılında Suriye lideri Esad’a ilk baş kaldıran kentlerden birisi olan Dera, son 10 günde Rusya’nın da desteklediği hükümet yanlısı güçler tarafından yoğun bombardıman altında tutuluyordu.





Cumartesi günü muhalif güçlerle masaya oturan Rusya, Doğu Guta’da yaptığı gibi, Dera’daki muhaliflerden de silahlarını bırakarak, aileleriyle birlikte, muhaliflerin kontrolü altındaki Suriye’nin kuzey bölgesine gitmelerini istedi.





Ancak muhalifler, Busra El-Şam bölgesinde gerçekleşen görüşmelerde, Rus müzakerecilerin önerisini “hakaret niteliğinde ve aşağılayıcı” bularak masadan kalkmıştı.





Ürdün ve İsrail teyakkuzda

Kuzey sınırında yaşanan gelişmelerin kendilerini etkilemesinden endişe eden Ürdün yönetimi, ‘diplomatik girişim’ başlattıklarını açıkladı.





Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, “Çatışma altındaki sivillerin durumunu hafifletecek bir ateşkes çalışması yürüten komisyona yardımcı olmak için, ihtilaftaki bütün taraflarla yoğun bir diplomasi içindeyiz” dedi.





Sınırdaki hareketlilik üzerine İsrail de, bölgedeki askeri varlığını artırdı.





İsrail ordusu, Suriye sınırına Pazar günü ek tank ve topçu kuvvetleri konuşlandırdığını açıkladı. Ordu, Suriye’nin Golan tepelerindeki gelişmeler ışığında yapılan hazırlıklar çerçevesinde askeri gücün bölgeye kaydırıldığını duyurdu.





Dera, Suriye’nin güney batısı ile İdlib arasındaki bölgede, muhaliflerin elinde kalan son iki bölgeden birisi.





Dera'dan göç eden sivillerin sayısı 200 bine yaklaştı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed yönetimi ve destekçilerinin, Dera iline geçen ay başlattıkları saldırılar nedeniyle 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç ettiğini duyurdu.





SNHR'nin raporunda Suriye ordu birliklerinin, Rusya'nın hava desteğiyle 15-30 Haziran'da Dera'ya düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk ve 43'ü kadın olmak üzere en az 214 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.





Raporda ayrıca saldırılar yüzünden 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.