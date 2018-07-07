Türkiye'nin desteklediği ÖSO güneyden sürülüyor...





Yerleşim birimlerinden çıkacaklar





Sputnik’in aktardığına göre, militanlar kontrol altındaki tuttukları tüm yerleşim birimlerinde ağır ve orta kategorideki silahları bırakmaya başlayacak. Dera’da kalma ve hukuki statülerini düzeltme imkanına sahip olacak militanlar, tercih etmeleri halinde aileleriyle birlikte İdlib kentine tahliye edilecek.





Göçenler evlerine dönebilecek





Mutabakat, bu bölgedeki Suriye hükümetine bağlı yönetim organlarının faaliyetlerine yeniden başlamasını ve Ürdün sınırındaki sığınmacıların evlerine dönmelerini de içeriyor.



