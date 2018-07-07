Türkiye'nin desteklediği ÖSO güneyden sürülüyor...

Yerleşim birimlerinden çıkacaklar
Sputnik’in aktardığına göre, militanlar kontrol altındaki tuttukları tüm yerleşim birimlerinde ağır ve orta kategorideki silahları bırakmaya başlayacak. Dera’da kalma ve hukuki statülerini düzeltme imkanına sahip olacak militanlar, tercih etmeleri halinde aileleriyle birlikte İdlib kentine tahliye edilecek.
Göçenler evlerine dönebilecek
Mutabakat, bu bölgedeki Suriye hükümetine bağlı yönetim organlarının faaliyetlerine yeniden başlamasını ve Ürdün sınırındaki sığınmacıların evlerine dönmelerini de içeriyor.
ÖSO kuzeye hapsoluyor
Dara’da Suriye hükümetinin tam kontrolü sağlaması durumunda, Suriye’de ‘Özgür Suriye Ordusu’ olarak geçen muhalif gruplar ile Heyet Tahrir El Şam (eski Nusra) elinde sadece Türkiye sınırındaki bölgeler (İdlib- Afrin Cerablus) kalacak.
Bununla birlikte Dara’nın İsrail sınırındaki bölgelerine Suriye ordusunun girmesine şiddetle karşı çıkan İsrail’in tavrının ne olacağı ise bölge için kritik önemde.