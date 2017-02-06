Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin birikimi asırlık kurumlar artık Yiğit Bulut'a emanet /06 Şubat 2017 01:15

Türkiye'nin birikimi asırlık kurumlar artık Yiğit Bulut'a emanet

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu atamaları yapıldı. Artık kimisi 150 yılı aşkındır faaliyette olan Türkiye'nin birikimi kurumları Yiğit Bulut ve arkadaşları yönetecek

SHABER3.COM

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.

Daha önce Başbakanlıktan alınan bilgiye göre Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Bostan atanmıştı

Söz konusu atamaların Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylandığı belirtildi.
<< Önceki Haber Türkiye'nin birikimi asırlık kurumlar artık Yiğit Bulut'a... Sonraki Haber >>

YPG'den ABD'den hibe gelen zırhlılarla ilk selfie

YPG'den ABD'den hibe gelen zırhlılarla ilk selfie

'Hayır'a silahlı gözdağı

'Hayır'a silahlı gözdağı

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti

Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

İşte Fethullah Gülen Hocaefendi'nin duası

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı

Kilauea Volkanı'nın lavları okyanusa aktı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:34:12