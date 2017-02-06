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Türkiye'nin birikimi asırlık kurumlar artık Yiğit Bulut'a emanet
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Türkiye'nin birikimi asırlık kurumlar artık Yiğit Bulut'a emanet
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06 Şubat 2017 01:15
Türkiye'nin birikimi asırlık kurumlar artık Yiğit Bulut'a emanet
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu atamaları yapıldı. Artık kimisi 150 yılı aşkındır faaliyette olan Türkiye'nin birikimi kurumları Yiğit Bulut ve arkadaşları yönetecek
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Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.
Daha önce Başbakanlıktan alınan bilgiye göre Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Bostan atanmıştı
Söz konusu atamaların Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylandığı belirtildi.
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