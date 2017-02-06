Türkiye'nin birikimi asırlık kurumlar artık Yiğit Bulut'a emanet





Daha önce Başbakanlıktan alınan bilgiye göre Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Bostan atanmıştı







Söz konusu atamaların Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylandığı belirtildi.



Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.