Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin 'Bir süreliğine dön' dediği İsrail'in Ankara Büyükelçisi ülkesine gitti /16 Mayıs 2018 12:44

Türkiye'nin 'Bir süreliğine dön' dediği İsrail'in Ankara Büyükelçisi ülkesine gitti

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla ülkesine gitti.

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Ankara'dan sabah saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, bir süre Atatürk Havalimanı'nda uçuş saatini bekledi. VIP Salonu'nu kullanmayan İsrail Büyükelçisi Naeh, Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bilet işlemlerini yaptırdı.

Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen, burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin güvenlik prosedürleri uygulanan Naeh, bazı kontrollerden geçti.

Görevlilerle bir süre görüşen Naeh, uçağın kapısına giderken kendisini görüntüleyen gazetecilere teşekkür ederek, selam verdi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh, THY'ye ait tarifeli uçakla 11.30'da Tel Aviv'e hareket etti.

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti.

'HAVALİMANINDAKİ MUAMELE' İÇİN PROTESTO

Bu arada İsrail, Naeh'e havalimanında 'yakışıksız muamele edilmesini' protesto için Türk ataşe Umut Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
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