Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin AİHM yargıcı adaylarından biri yine veto edildi /14 Mart 2018 13:19

Türkiye'nin AİHM yargıcı adaylarından biri yine veto edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi geçen yıl nisanda dolan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine geçecek ismin belirlenmesine ilişkin süreçte yaşanan kriz kronikleşti.

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Daha önce listeleri reddedilen Türkiye’nin hazırladığı son liste de sorun oluşturdu. Uluslararası uzmanlardan oluşan danışma birimi, yaptığı değerlendirmede üç kişilik listede iki isme yeşil ışık yakarken bir ismin değiştirilmesi istendi. Türkiye ise sürece aynı isimlerle devam etme kararını Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne (AKPM) bildirdi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre danışma paneli, Türkiye’nin son listesinde yer alan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necati Polat ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selami Kuran için yeşil ışık yaktı. Panel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi, Almanya doğumlu, Selma Öztürk Pınar’ın ise seçilmeye uygun olmadığı ve değiştirilmesinin yerinde olacağı yönünde görüş bildirdi.

Danışma paneli, sürecin daha sonraki aşamalarında olumsuzluk yaşanmaması için bir tür filtre işlevi gördü. Türkiye daha önce hazırladığı ilk listede danışma panelinin telkini doğrultusunda değişikliğe gitmiş ancak ikinci liste için de, ‘adayların AİHM yargıcı seçilmek için gerekli niteliklere sahip olmadıklarından değiştirilmesi’ telkiniyle karşılaşınca listesinde ısrarcı olmuştu.

Mülakata alınacaklar

Türkiye’nin mevcut listesinde ısrarcı olması ve aynı üç isimle devam etme kararını Strasbourg’a bildirmesinin ardından AKPM’deki sürecin hızlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra, AİHM yargıçlarının seçiminden sorumlu olan ve AKPM’deki beş siyasi grup tarafından belirlenen 20 üyeden oluşan komite devreye girecek. Türkiye’nin de bir üyesinin bulunduğu komite, Polat, Kuran ve Öztürk Pınar’ı mülakata alacak.

Komite, yapacağı mülakat sonrasında adayların AİHM yargıcı seçilebilmek için gerekleri kriterleri karşılayıp karşılamadığı konusunda AKPM Genel Kurulu’na görüş bildirecek.

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