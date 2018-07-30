Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin 4 Trilyon liralık borcu, milli gelirinin çok üzerine çıktı /30 Temmuz 2018 12:48

Türkiye'nin 4 Trilyon liralık borcu, milli gelirinin çok üzerine çıktı

Türkiye geçtiğimiz yıl 3 trilyon 104.9 milyar liralık gayri safi yurtiçi hasıla elde edilirken, reel sektörün iç ve dış borçları 2 trilyon 406.5 milyar liraya ulaştı. Hanehalkı borçları mayıs ayı itibarıyla 509.1 milyar liraya çıkarken, Türkiye'nin toplam borç yükü 3 trilyon 947.9 milyar liraya ulaşmış durumda.

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Türkiye ekonomisinin önündeki sorunların başında, reel sektörün iç ve dış borçları geliyor. Şirketlerin iç ve dış borçlarının milli gelire oranı mayıs ayı itibarıyla yüzde 77.5'e ulaştı.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, 2017 yılında 3 trilyon 104.9 milyar liralık gayri safi yurtiçi hasıla elde edilirken, reel sektör borcu 2 trilyon 406.5 milyar liraya ulaştı.

Reel sektörün bankalara olan kredi borçları da 1 trilyon 849.1 milyar lirayı buluyor. Aralarında büyük holdinglerin de yer aldığı çok sayıda şirketin borçlarını yeniden yapılandırmak için bankalarla masaya oturduğu biliniyor. Merkez Bankası verilerine göre, şirketlerin kısa ve uzun vadeli borçları mayıs ayı itibarıyla toplam 114 milyar 565 milyon dolara ulaştı. TL'de görülen her 1 kuruşluk değer kaybı bu borca 1.1 milyar liralık yük anlamına geliyor.

TOPLAM BORÇ MİLLİ GELİRİ AŞIYOR

Türkiye'nin toplam borç yükü ise 3 trilyon 947.9 milyar liraya ulaşmış durumda. Toplam iç ve dış borçların milli gelire oranı ise yüzde 127. Hazine'nin iç borçları haziran ayı itibarıyla yılbaşına göre 25.8 milyar lira artarak 561.2 milyar liraya çıktı. Hazine'nin dış borçlarında 6 ayda 67.6 milyar liralık artış görüldü ve 408.6 milyar liraya ulaştı. Hanehalkı borçları ise mayıs ayı itibarıyla 509.1 milyar liraya ulaşmış durumda.

Türkiye'nin 2002'de 359.1 milyar lira olan iç ve dış borçları 2009 yılında 1 trilyon lira barajını aştı. 2002-2009 yılları arasında özellikle hanehalkı borçlarındaki yüzde 1866'ya varan artış dikkat çekiyor. 2002'de 6.6 milyar lira olan borç 2009'da 129.8 milyara ulaşıyor. Bu tarihlerde reel sektörün bankalardan kullandığı kredilerde de ciddi artış var. Bankaların reel sektöre kullandırdığı kredi tutarı yüzde 552 artarak 2009'da 268.5 milyar liraya ulaştı.

2009'dan 2017'ye kadar toplam borç yüzde 234 artarak 3.6 trilyona çıktı. Bu artış hanehalkı ve şirketlerin aldıkları kredilerden kaynaklandı. 8 yılda hanehalkı borcu 129.8 milyar liradan 488.4 milyar liraya, reel sektörün dış borçları ise 163.3 milyar liradan 569.5 milyar liraya çıktı.
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