Türkiyeli zenginlerin 'vergi cennetleri'nde ne kadar parası var?





Ekonomi yönetimi içinde bulunduğu darboğazı aşmak için çeşitli yöntemlere başvururken, bunlardan sonuncusu 11 yıl içinde altıncı kez varlık barışı düzenlemesi yapmak oldu.





Daha önceki çağrılar ve düzenlemeler beklenildiği kadar ilgi görmezken, bu kez Türkiyeliler'in paralarını Türkiye'ye getirip getirmeyecekleri merak konusu.





Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen, yeni düzenlemenin detaylarını kaleme aldığı yazısında, para, altın, menkul gibi tüm varlıkların bu kapsama dahil olduğunu belirtti.





Türkmen, Türkiye vatandaşlarının vergi cennetlerinde kurulu off-shore firmalarda 210 milyar doların üzerinde bir varlığı olduğunu ifade etti.





Geçen yılın rakamlarına göre, Türkiye vatandaşlarının yurt dışındaki yabancı bankalarda açılan mevduat hesaplarının toplamının da 51.8 milyar dolar olduğunu kaydeden Türkmen, yazısını şu satırlarda sürdürdü:





"Türk işadamlarının geçen yıl yurtdışında yaptıkları doğrudan yabancı sermaye yatırımı tutarının 3.6 milyar dolar olduğunun da altını çizelim. KAPSAM Gerçek ve tüzel kişilerin, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ ekinde ek1'de yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır. Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.





Yurtdışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) 31/12/2019 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu düzenleme hükümleri çerçevesinde Türkiye'ye getirilmesi mümkündür.





Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının bu düzenleme hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Yani yurtdışından Hans'ın hesabınıza gönderdiği parayı, bu benim param deyip %1 vergi ödeyerek sisteme sokabileceksiniz. "