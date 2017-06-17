'Türkiye'deyken MİT'e çalıştım'

Almanya'nın Düsseldorf kent merkezine yönelik saldırı hazırlığı içerisindeyken yakalanan 4 IŞİD üyesinden biri olan Salah A., verdiği ifadede daha önce MİT'e çalıştığını söyledi.





Almanya’nın Düsseldorf kent merkezine yönelik saldırı hazırlığı içerisindeyken yakalanan 4 IŞİD üyesinden biri olan Salah A. sorgusunda, Türkiye üzerinden Almanya’ya ulaştığını ve Türkiye'deyken Türk istihbaratı (MİT) ile birlikte çalıştığını söyledi.





Salah A. 2014 yılında Suriye'den Türkiye'ye geçtikten sonra MİT için çalışmaya başladığını öne sürdü. Yakalanan IŞİD üyesi iki intihar eylemcisi, Düsseldorf kentinin işlek caddelerinden olan Heinrich-Heine Bulvarı’nda kendilerini havaya uçurmayı ve bulvardaki yayaları silahlar ve patlayıcılarla öldürmeyi planladıkları ortaya çıkmıştı.





Alman polisinin IŞİD hücresine yaptığı operasyon sonucu Kuzey Ren Vestfalya, Brandenburg ve Baden-Württenberg’de üç Suriye vatandaşı gözaltına almıştı. Soruşturma ile ilgili Salah A. ismindeki dördüncü kişi de Fransa'da yakalanıp Almanya'ya teslim edilmişti.





DER SPİEGEL İFADENİN AYRINTILARINI YAYINLADI!





Der Spiegel'in haberinde, 4 IŞİD'li 5 Temmuz'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. IŞİD'çilerin duruşması öncesinde Almanya'nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Der Spiegel bugünkü yeni sayısında, söz konusu IŞİD'çilerden Salah A.'nın verdiği ifadeden bazı bölümlere yer verdi.





Buna göre, Salah A. ifadesinde soruşturma ekibine kendisiyle birlikte yakalananlardan Hamza C. ile birlikte 2014 yılının Mayıs ayında Türkiye'ye geçtiğini söylüyor. Salah A. devamla Alman soruşturma birimine şu bilgileri veriyor:





"Türkiye'ye geçtikten sonra gizli olarak Türk istihbaratı (MİT) ile birlikte çalıştım. Verdiğim bilgilerle Türk polisi operasyonlar yaptı ve 50'ye yakın IŞİD üyesini gözaltına aldı. Ayrıca aralarında ABD konsolosluğunun da olduğu birçok hedefe yönelik saldırının yapılmasını engelledim."





FEDERAL SAVCILIĞA GÖRE IŞİD'Çİ DOĞRULARI SÖYLÜYOR





Salah A. daha sonra mülteci olarak bir bot ile Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya gelip sığınma talebinde bulunmuş. Kendisine yönelik hazırlanan soruşturma dosyasında devamla şu bilgiler yer alıyor:





"Salah A.'nın Almanya'ya geldikten sonra Düsseldorf'ta terör saldırısını gerçekleştirecek hücreyi hazırladığı ve Facebook üzerinden Suriye'deki IŞİD merkezine 'Eylem için her şey hazır, bundan sonrası Allah'a kalmış' şeklinde bir mesaj yazdı."





Soruşturma dosyasına ulaşan dergi, "Soruşturmayı yürüten Federal Başsavcılık Salah A.'nın doğruları söylediğini düşünüyor" bilgisini veriyor. Salah A.'nın verdiği bilgiler ve hikayesi soruşturmanın özünü oluşturduğu belirtiliyor.