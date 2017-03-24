Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'den Yunanistan'a iltica başvuruları artmış /24 Mart 2017 14:11

Türkiye'den Yunanistan'a iltica başvuruları artmış

Yunan basını, 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a 236 kişinin iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Türkiye'den Yunanistan'a iltica başvuruları artmış

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana 236 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulundu.

Gazete haberini Yunanistan'daki göç ve iltica kurumundan aldığı verilere dayandırdı. Buna göre sadece 2017 yılının ilk iki ayında Türkiye'den 98 iltica başvurusu yapıldı.

15 Temmuz'dan bu yana ise toplam başvuruların 236 olduğu vurgulandı. Yunanistan'a iltica başvurusu yapan Türklerin sayısı 2014 yılında 41, 2015'te ise 42 olduğu belirtildi.

Haberde gerçek sayının çok daha fazla olabileceği ve iltica dairesinin sadece resmen mülteci adayı olarak kayıt altına alınan Türk vatandaşlarının istatistiğini tuttuğu belirtildi.

Yunanistan'da iltica talebinde bulunan sekiz Türk askeri ile ilgili süreç de devam ediyor. Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 Türk subayının iade edilmesi için Türkiye tarafından yapılan talep gerginliğe yol açmıştı. Askerlerin iltica talepleri ile ilgili yargı süreci devam ediyor. Nihai kararın da nisan ayında açıklanması bekleniyor.
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