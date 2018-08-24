Türkiye'den Yunanistan'a iltica başvuru 38 kat arttı

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın İltica Hizmetleri verilerine göre darbe öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türkiye vatandaşı Yunanistan’a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189’a çıktı.





15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türkiye vatandaşı, Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu.





Yunanistan’a giderek iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018’de ise dikkat çekici rakamlara ulaştı. 2017 yılında bin 827, 2018 yılının ocak- temmuz döneminde ise Yunanistan’a kaçan bin 839 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu. Sadece bu yılın temmuz ayında 687 kişi iltica talebinde bulundu.









Öte yandan 5 bin kişi yurt dışına çıkmak isterken haklarında ‘Hizmet Hareketi’ne üyelikten işlem yapılarak bu kişilerin çıkışlarına izin verilmedi.



