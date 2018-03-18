Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesi Ege açıklarında battı: 16 kişi hayatını kaybetti /18 Mart 2018 09:07

Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesi Ege açıklarında battı: 16 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'den Yunanistan'a doğru yola çıkan bir göçmen teknesi Ege açıklarında battı. Altısı çocuk olmak üzere en az 16 göçmen hayatını kaybetti.

SHABER3.COM



Yunanistan polisinin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 22 kişiyi taşıyan tekne gece alabora oldu.

Polis, cansız bedenlere Eşek Adası yakınlarında ulaştı.

Üç kişinin sağ kurtarıldığı aktarıldı.

Ege Denizi'nde arama çalışmaları halen devam ediyor. Sahil güvenlik teknelerine balıkçı gemileri ve helikopterler eşlik ediyor.

Hayatını kaybedenlerin milliyetleri açıklanmazken bu olay son aylarda Ege açıklarında en çok can kaybının yaşandığı kazalardan oldu.

Yunanistan Göçmen Bakanı Dimitris Vitsas ise yaptığı basın açıklamasında Ege Denizi'nde daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesine tahammül edemeyeceklerini, daha yoğun güvenlik önlemlerini almanın ve insan kaçakçılığı ile mücadele etmenin önemli olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesi Ege açıklarında... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:10