Türkiye'den yola çıkan göçmen teknesi Ege açıklarında battı: 16 kişi hayatını kaybetti









Yunanistan polisinin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 22 kişiyi taşıyan tekne gece alabora oldu.





Polis, cansız bedenlere Eşek Adası yakınlarında ulaştı.





Üç kişinin sağ kurtarıldığı aktarıldı.





Ege Denizi'nde arama çalışmaları halen devam ediyor. Sahil güvenlik teknelerine balıkçı gemileri ve helikopterler eşlik ediyor.





Hayatını kaybedenlerin milliyetleri açıklanmazken bu olay son aylarda Ege açıklarında en çok can kaybının yaşandığı kazalardan oldu.





Yunanistan Göçmen Bakanı Dimitris Vitsas ise yaptığı basın açıklamasında Ege Denizi'nde daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesine tahammül edemeyeceklerini, daha yoğun güvenlik önlemlerini almanın ve insan kaçakçılığı ile mücadele etmenin önemli olduğunu söyledi.