Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'den sınır dışı edilip idam edilmekten korkan İranlı gazeteci, İsrail'e sığındı /10 Ağustos 2017 23:55

Türkiye'den sınır dışı edilip idam edilmekten korkan İranlı gazeteci, İsrail'e sığındı

Türkiye'den sınır dışı edilip ülkesinde idam cezasına çarptırılmaktan endişe eden İranlı gazeteci Neda Amin, İsrail'e sığındı. İ

Türkiye'den sınır dışı edilip idam edilmekten korkan İranlı gazeteci, İsrail'e sığındı

İsrail medyası, Neda Amin'in Perşembe günü Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiğini duyurdu. Amin'i İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin bizzat karşıladığı bildirildi.
DW Türkçe'nin aktardığına göre, Time of İsrail adlı haber portalı için Farsça yazılar kaleme alan Neda Amin'in 2014 yılında İran'dan Türkiye'ye kaçtığı ve üç yıldır Türkiye'de ikamet ettiği belirtildi.Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail İçişleri Bakanlığı, 'Türkiye'nin, Amin'e idam cezasına çarptırıldığı İran'a sınır dışı edildiğini bildirdiğini' kaydetti. İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri de İsrail Gazeteciler Birliği'nin Amin'e İsrail'de ikamet izni verilmesini talep ettiğini açıklamıştı.
Time of Israil'in İsrailli yetkili kurumları durumdan haberdar etmesi üzerine hükümet temsilcilerinin derhal harekete geçtiği ve Amin'in güvenli bir biçimde İsrail'e gelmesini sağladıkları belirtildi.

Haber portalı, Amin'in kendi açıklamasına göre Yahudi kökenleri olduğunu kaydetti. Blog yazarı Amin'in İsrail pasaportu ve ülkede kalıcı ikamet izni için çabalayacağını söylediği bildirildi.

İsrail ve İran arasında İran'daki 1979 yılındaki İslam Devrimi'nden bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor.
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