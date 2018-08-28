Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den kaçış var ... ABD'ye GreenCard ve İngiltere'ye Ankara Anlaşması başvuruları arttı /28 Ağustos 2018 23:56

Türkiye'den kaçış var ... ABD'ye GreenCard ve İngiltere'ye Ankara Anlaşması başvuruları arttı

GreenCard'a Türkiye'den başvurular son iki yılda yüzde 65 arttı

SHABER3.COM

15 Temmuz sonrası yaşanan baskı ortamı Türkiye'den beyin ve sermaye göçünü hızlandırdı . Göç trafiği 24 Haziran seçimleri sonrasında da artarak devam etti. Almanya'ya iltica edenlerin sayısında büyük artış gözlendi.

T24'ün haberine göre ise Türkiye'den yurtdışına taşınmak ve gittikleri yerlerde çalışmaya başlayıp yeni bir hayat kurmak isteyenlerin sayısı hızla arttı. ABD'de oturum ve çalışma izni veren GreenCard'a ve benzer koşulları İngiltere için sağlayan Ankara Anlaşması'na başvuran kişilerin sayısında büyük artış yaşanıyor.


ABD’nin düzenlediği çekilişle dağıtılan GreenCard’a Türkiye’den başvurular son iki yılda yüzde 65 arttı.

2016 yılında çekilişe başvuranların sayısı 245 binken bu sayı, 2017 yılında 71 bin artarak 316 bine ulaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılındaki başvuru sayısı ise 406 bin oldu.

Çekilişe 2007'de 112 bin kişi başvurmuştu.

GreenCard gibi, Ankara Anlaşması da son dönemde daha çok talep gören ‘yurt dışına taşınma’ ve ‘yurt dışında çalışma’ yöntemlerinden biri. Anlaşma, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Ankara Anlaşması’na 2014 yılında toplam 3230 kişi başvururken bu sayı, geçtiğimiz dört yıl içinde 5200’ün üzerine çıkmış.

Bu ücretsiz vizeye, İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen ve yeterli sermayesi bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabiliyor. Başvuruları kabul edilen kişiler için İngiltere vatandaşlığına giden yol da açıyor.
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