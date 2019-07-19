Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye'den her yıl yaklaşık 10 bin bilişimci genç yurt dışına göçüyor" /19 Temmuz 2019 10:27

"Türkiye'den her yıl yaklaşık 10 bin bilişimci genç yurt dışına göçüyor"

"Beyin göçünde birinci neden ücretler. TL'deki değer kaybıyla birlikte gelir farkı bire beş oldu"

SHABER3.COM

Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) Proje Yöneticisi Niyazi Saral, her yıl yaklaşık 10 bin bilişimci gencin yurt dışına göçtüğünü açıkladı. Beyin göçünün son yıllarda çok ciddi bir sorun haline geldiğini ve gençlerin yanı sıra yetişmiş iş gücünün de göç etmeye başladığını belirten Saral, dijitalleşme ve dördüncü sanayi devriminin konuşulduğu bir dönemde Türkiye’nin en iyi bilişimcilerini kaybettiğine dikkat çekti. Çoğunlukla Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile ABD’ye gidiliyor.

Sektörde istihdam 140 bin iken her yıl meslek liselerinden 50 bin, üniversitelerden 40 bin bilişim bölümü öğrencisinin mezun olduğunu aktaran Saral, plansızlığa ve eğitimdeki kalitesizliğe işaret ederek vahim tabloyu şu sözlerle özetledi:
“İyi olanlar zaten yurt dışına gidiyor, kalanların çoğu ya işsiz ya da tezgâhtar, iş bulanların da son iki yılda aldığı maaş zammı toplamda sadece yüzde 15.”

Saral’a göre bilişimde göçün nedenleri:

Beyin göçünde birinci neden ücretler. TL'deki değer kaybıyla birlikte gelir farkı bire beş oldu. Avrupa ve ABD’de yaşam Türkiye’ye göre daha pahalı ama yine de ücret farkı yüksek.

Türkiye’de bilişimde istihdam az ve işsizlik yüksek. Ekonomik krizle birlikte işsizlik daha da arttı. İşsizliğin yüksek olması ücretleri de düşürüyor. Son iki yılda tüketici fiyatları (enflasyon) yüzde 33.5 arttı, ancak ücretlerdeki artış yüzde15’te kaldı.

Türkiye’de büyük ve kurumsal şirketlerde bile işe giriş ve ücret seviyesinde torpil belirleyici. Bu da beyin göçünde etkili.

Gençlere kılavuz
TÜBİDER’in oluşturduğu ve internet sitesinde yer alan platform sayesinde yapay zekâ yardımı ile gençler, bilişim mesleklerinden hangilerinin kişisel özelliklerine daha uygun olduğunu tespit etme imkânı bulabiliyor. Platform, ayrıca gençlere meslekleri için gereken eğitim ve beceriler ile ne gibi ücret alabileceklerini göstermeyi amaçlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Türkiye'den her yıl yaklaşık 10 bin bilişimci genç... Sonraki Haber >>

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:09:44