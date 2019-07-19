"Türkiye'den her yıl yaklaşık 10 bin bilişimci genç yurt dışına göçüyor"

Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) Proje Yöneticisi Niyazi Saral, her yıl yaklaşık 10 bin bilişimci gencin yurt dışına göçtüğünü açıkladı. Beyin göçünün son yıllarda çok ciddi bir sorun haline geldiğini ve gençlerin yanı sıra yetişmiş iş gücünün de göç etmeye başladığını belirten Saral, dijitalleşme ve dördüncü sanayi devriminin konuşulduğu bir dönemde Türkiye’nin en iyi bilişimcilerini kaybettiğine dikkat çekti. Çoğunlukla Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile ABD’ye gidiliyor.





Sektörde istihdam 140 bin iken her yıl meslek liselerinden 50 bin, üniversitelerden 40 bin bilişim bölümü öğrencisinin mezun olduğunu aktaran Saral, plansızlığa ve eğitimdeki kalitesizliğe işaret ederek vahim tabloyu şu sözlerle özetledi:

“İyi olanlar zaten yurt dışına gidiyor, kalanların çoğu ya işsiz ya da tezgâhtar, iş bulanların da son iki yılda aldığı maaş zammı toplamda sadece yüzde 15.”





Saral’a göre bilişimde göçün nedenleri:





Beyin göçünde birinci neden ücretler. TL'deki değer kaybıyla birlikte gelir farkı bire beş oldu. Avrupa ve ABD’de yaşam Türkiye’ye göre daha pahalı ama yine de ücret farkı yüksek.





Türkiye’de bilişimde istihdam az ve işsizlik yüksek. Ekonomik krizle birlikte işsizlik daha da arttı. İşsizliğin yüksek olması ücretleri de düşürüyor. Son iki yılda tüketici fiyatları (enflasyon) yüzde 33.5 arttı, ancak ücretlerdeki artış yüzde15’te kaldı.





Türkiye’de büyük ve kurumsal şirketlerde bile işe giriş ve ücret seviyesinde torpil belirleyici. Bu da beyin göçünde etkili.





Gençlere kılavuz

TÜBİDER’in oluşturduğu ve internet sitesinde yer alan platform sayesinde yapay zekâ yardımı ile gençler, bilişim mesleklerinden hangilerinin kişisel özelliklerine daha uygun olduğunu tespit etme imkânı bulabiliyor. Platform, ayrıca gençlere meslekleri için gereken eğitim ve beceriler ile ne gibi ücret alabileceklerini göstermeyi amaçlıyor.