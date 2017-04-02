Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'den gelen iltica talepleriyle ilgili güncelleme yapıldı /02 Nisan 2017 10:42

Türkiye'den gelen iltica talepleriyle ilgili güncelleme yapıldı

Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan diplomat ve askeri personel sayısında artış kaydedildi. 262 Türk diplomat ve askeri personel Almanya'ya iltica başvurusu yaptı. Almanya Türkiye ile ilgili uygulamalarında güncellemeye gitti

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Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan diplomat ve askeri personel sayısı arttı. Haberde halihazırda Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne yapılan 262 başvuru bulunduğu belirtildi. Ancak henüz söz konusu başvuruların hiç birinin sonuçlanmadığı kaydedildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin Der Spiegel'den aktardığı habere göre önümüzdeki dönemde Türkiye'den yapılan iltica başvurularının kabul edilme oranında artış olması mümkün. Haberde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirme doğrultusunda Türkiye ile ilgili uygulamalarda güncellemeye gittiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu değerlendirmesinde, "Gülen hareketiyle bağlantısı bulunduğu düşünülen kişilere yönelik sistematik bir biçimde kovuşturma yürütüldüğü yönünde açık kanıtlar bulunduğu" ifade edildi. Bakanlık Türkiye'de "terör suçu gerekçesiyle açılan davalarda" da çok büyük artış görüldüğüne dikkat çekti.
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